MC danse pour le climat : "ça a beaucoup plus plu que ça en l'air, même auprès d'adversaires politiques"

Les rues parisiennes, la puissance d'un combat contre la réforme des retraites, un peu de techno et une danse frénétique, voilà la recette du buzz de Mathilde Caillard. Enfin, sur les réseaux, elle se fait appeler "MC danse pour le climat", un personnage qui a tout de suite plu au public. Derrière ses lunettes de soleil et avec son haut siglé au nom d'Alternatiba, un mouvement citoyen, elle martèle le goudron avec ses boots noires.

"J'ai dansé comme d'habitude. J'ai un ami qui me filmait. Et comme je pensais que ça allait rester dans un cadre privé, j'ai joué un peu avec la caméra", explique la jeune femme de 25 ans. Sauf que lorsqu'elle visionne la vidéo de la manifestation du 7 mars 2023, elle décide de publier les images. La vidéo est reprise plusieurs fois, les médias commencent à en parler. Résultat, en très peu de temps, des millions de personnes ont vu Mathilde danser contre la réforme des retraites et pour les enjeux climatiques.

Après le buzz, même combat

L'engagement chez les Caillard est une histoire de famille. Mathilde s'engage après sa mère et sa sœur dans le mouvement citoyen Alternatiba Paris. Son buzz a permis au collectif d'obtenir une meilleure visibilité. Le jour de la parution de la vidéo, les recherches sur Google faisant référence à Alternatiba bondissent.

Au-delà des retombées pour le mouvement, il y a surtout les répercussions directes pour Mathilde. Elle passe d'inconnue à quelqu'un de très sollicité sur internet, par les médias, dans la rue. "C'est assez violent de voir que son image est reprise partout et qu'on la maîtrise plus complètement. Ça a été un travail de se dire que c'était important que je prenne la parole pour contrôler un maximum ce qui venait de moi."

La militante doit aussi subir la haine sur les réseaux sociaux. "Oui, j'ai eu un peu peur. Je ne peux pas avoir la sécurité qu'ont certaines personnalités publiques. Après, j'étais quand même bien entourée dans tout ça."

La vidéo a marqué aussi bien positivement que négativement. Elle a aussi surpris dans les rangs de l'Assemblée nationale. "On me regardait un peu plus à la cafétéria. Ça a beaucoup plus plu que ça en l'air, même auprès d'adversaires politiques de la députée pour qui je travaille."