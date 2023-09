Matthieu Longatte : “Ce pays est pathétique avec l’Islam"

Originaire des Yvelines, Matthieu Longatte se forme au théâtre à Trappes, en intégrant l'équipe juniors du Déclic Théâtre, comme Jamel Debbouze ou Issa Doumbia. Entre 2014 et 2019, il commente l'actualité politique de la semaine dans Bonjour Tristesse, où il "vomit sa haine des politiques et des injustices". Il se lance ensuite dans le one-man show en 2018 avec État des gueux, spectacle où il critique avec un ton libre et « jusqu'au-boutiste » les responsables politiques et les travers de la société.

La révélation Narvalo en 2020

Auteur, scénariste et réalisateur de la série diffusée sur Canal+, Matthieu Longatte peint le portrait de la jeunesse des banlieue tout en mettant le doigt sur les déficiences de l’administration politique et sociale française.

A l'occasion de la sortie de la troisième saison le 25 septembre, il était dans On n'est pas fatigué.