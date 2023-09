Max D. Carter, héritier de Lil B et Yung Lean

Auditeur avant d’être rappeur

De 2010 et 2015, le rap français a traversé une phase de transition assez particulière. Entre la fin d’un modèle économique basé sur la vente de disques physiques et le début d’une nouvelle ère majoritairement portée par les revenus du streaming, toute l’industrie a connu une phase de flottement. Quelle que soit l’échelle, chacun a dû se réinventer, aussi bien sur le plan des choix artistiques que de l’image, ou encore des manœuvres de gestion de carrière.

Cette période floue et indécise a provoqué un fourmillement créatif, avec l’émancipation de toute une scène au positionnement marginal. LK de l’Hotel Moscou, Metek, Ténébreuse Musique, Sameer Ahmad, Moïse the Dude … Pas forcément connectés, ces profils partagent alors malgré tout de nombreux points communs : leur expérience et leurs nombreuses années d’activité en groupe ou en solo ; leur positionnement hors-tendance ; leur volonté d’investir des univers artistiques bien prononcés.

A un autre degré, le même type de profil émerge sur la scène internationale. Des artistes comme Yung Lean, les SuicideBoys, ou iLoveMakonnen s’installent à la fois en marge de la proposition grand public, et en marge de la scène underground classique. Cette génération de rappeurs au succès variable bouleverse les certitudes établies : codes visuels nouveaux, distribution majoritairement voire exclusivement dématérialisée, musique aux accents expérimentaux…

On ne s’en rend pas compte à l’époque, mais ces différentes scènes vont avoir une forte influence sur toute une frange du public. La liberté de création et la volonté de s’affranchir des circuits traditionnels inspirent alors certains de ces auditeurs, qui veulent à leur tour prendre part à cette mouvance. Les plus déterminés, ou peut-être les plus insouciants, franchissent donc le pas et se lancent en tant qu’artistes. Parmi eux, Max D.Carter fait ses premières tentatives en 2015.

Les premiers émois

En s’appuyant sur les plateformes de partage Soundcloud et Bandcamp, il essaye, patauge, tatonne, avec l'innocence d’un artiste qui débute et n’est guidé que par le besoin d’exprimer des émotions : “la musique c'est tout pour moi, elle adoucit mon cœur”. Huit ans plus tard, ce qui avait démarré comme une simple expérience de création sans réelle prétention est devenu parfaitement tangible, Max D. Carter ayant poursuivi sa quête artistique avec beaucoup de ferveur et sans aucun calcul. C’est dans cette candeur que réside toute la beauté de sa démarche : le rappeur drômois est la définition même d’un artiste libre, dont la musique n’obéit à aucune autre règle que celles qu’il veut bien lui donner.

Aucun plan de carrière, aucune volonté de développer son audience : Max D. Carter est le type de rappeur qui pourrait continuer à écrire et enregistrer des projets à la pelle même s’il ne comptait plus un seul auditeur. Pourtant, ce mode de fonctionnement en rupture avec les canaux de promotion habituels ne définit en rien son univers artistique. Là où cette mentalité du “seul dans mon coin” est généralement liée à une proposition artistique radicale, ou à un discours de contestation, le travail de Max D. Carter baigne dans une bienveillance inhabituelle et surprenante.

Au beau milieu d’une époque franchement pessimiste, cette musique venue du cœur est à la fois déconcertante et encourageante. Entre élans positifs et éloge des beaux sentiments, le rappeur développe projet après projet une esthétique très singulière, presque anachronique. Sur le plan des thématiques, les textes du Jeune Berlioz ont un aspect philosophique assumé. Il y aborde l’amour, la foi, la nécessité de croire en soi, l’absurdité de la société moderne, l’absence de sens de certains comportements humains. Attention tout de même à ne pas caricaturer son travail : au-delà de ses élans de réflexion, il reste un pur produit de sa génération. Mangas, super-héros, pornographie et jeux vidéo font également partie de ses lubies, et occupent une part importante de son univers.

Vers La Beauté

Côté références, en revanche, définir une inclinaison précise relève du pur défi. Max D.Carter est capable de citer dans un même couplet Johnny Hallyday et Lunatic, il fait autant référence à la musique funk des années 70 qu’au rap dit alternatif. Dès son tout premier texte , il avouait d’ailleurs avoir écouté autant de rap que de rock dans son enfance. S’il fallait vraiment catégoriser son œuvre, on pencherait évidemment en direction de la vague cloud qui a bercé le monde du rap à partir de 2015, mais le tissu d’influences est beaucoup trop varié pour n’en retenir que la branche principale.

Vers La Beauté, son dernier projet en date (publié le 1er septembre) est une bonne manière de découvrir son travail sans avoir à trop s’investir dans la compréhension globale d’un univers artistique complet. Extrêmement court, ses six petites minutes ne suffisent pas à en faire une véritable carte de visite, mais présentent deux avantages différents : pour les auditeurs déjà clients de la proposition de Maximus, il s’agit d’une petite sucrerie bienvenue en cette rentrée plutôt calme pour le rap français ; pour les autres, ceux qui n’ont jamais entendu parler de lui, ou n’ont jamais pris le temps de tendre l’oreille, ce format est celui d’un bon teaser.

Amour, déceptions sentimentales, relations humaines, travail sur soi, rejet de la jalousie … encore une fois, le rappeur explore les thématiques qui lui tiennent le plus à cœur. En présentant l’album sur ses réseaux sociaux, le rappeur résume de la meilleure des manières tout ce qui motive sa création artistique : "L'Amour rend beau ! L'amour rend bon ! Il rend heureux comme il peut rendre triste. Une des plus belles étrangetés de ce monde". Belle et étrange, sa musique l’est aussi.

Le parallèle entre création artistique et expression des sentiments amoureux est plus qu’évident chez Max D.Carter. Quand il répète “toute cette énergie que j’ai investie” au sujet d’une relation, il est tentant d’y voir une description involontaire de son obsession pour la musique. En revanche, si aucune relation n’est assurée de durer, on peut être certain que celle qu’il entretient avec la musique sera toujours animée de passion, en espérant que le temps de l’insouciance dure toujours.