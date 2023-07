Maxime Grousset : "ça va me faire vibrer de nager à la maison"

"Je ne suis pas le premier nageur qui vient d'une île et qui a un talent dans l'eau." Maxime Grousset décroche d'une voix timide. La présentation est modeste "je suis nageur de haut-niveau spécialisé en crawl et papillon en sprint." Né en 1999 en Nouvelle-Calédonie, l'eau l'a toujours entouré, qu'elle soit salée ou chlorée. Il commence la natation à 5 ans, mais il faut attendre quelques années avant qu'il n'y trouve son compte. "Je ne voulais pas y aller car l'eau était froide."

L'athlète est modeste alors qu'à seulement 24 ans, Maxime n'est pas simplement spécialisé en sprint, il est l'un des espoirs internationaux de la natation. Plusieurs fois médaillé aux championnats du monde, aux championnats d'Europe. Il rafle trois fois l'or au dernier championnat de France à Rennes en juin 2023. C'est aussi un habitué des records de vitesse. Il est le Français le plus rapide à l'épreuve des 100 m papillon abattue en 50 secondes 61.

De Nouvelle-Calédonie au JO de Paris

"Depuis tout petit, j'ai deux objectifs en tête : obtenir une médaille aux JO et devenir kiné". Maxime n'est pas du genre à se refuser l'accès à ses rêves. Il quitte en 2016 son île natale pour rejoindre le club d'Amiens avant de rejoindre celui de Clichy en 2021. Durant tout ce temps, il enchaîne les compétitions et progresse. "J'ai des objectifs toujours plus hauts. Il faut que j'aille plus vite mais je ne me donne pas un temps précis. Je veux juste gagner."

Le jeune Néo-Calédonien a déjà goûté à la ferveur des Jeux olympiques à Tokyo. Ils terminent 6e en relais. En 2024, à Paris, plus question de rater le podium. "Ça va me faire vibrer de nager à la maison. Le fait de savoir que les supporters français vont être là en nombre, je pense que ça va me faire nager très vite."

Aussi à l'aise en maillot qu'en blouse

"Il y a forcément un lien entre les kinés et les sportifs. On en côtoie tous les jours. J'ai ma kiné qui me suit quotidiennement." Des séances de travail des muscles, de relaxation, mais pour le coup, aussi des séances de révisions pour cet étudiant en kiné. "Ça permet vraiment de mieux me comprendre dans le sens où je comprends mon corps."

S'il vise l'or du côté des bassins, côté carrière professionnelle, les objectifs sont moins clairs. "Peut-être ouvrir un cabinet ou suivre des athlètes. Déjà, il faut que j'obtienne mon diplôme et ensuite je ferai mes plans." Maxime jongle à merveille entre les deux tableaux. Un exemple à suivre ?

"C'est une fierté de représenter le sport santé en faisant partie de la Team Sport Santé . Mon statut maintenant me permet de montrer l'exemple, une voie à suivre."