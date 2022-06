Mbappé fait son choix entre Drake, Kendrick Lamar et J. Cole

Drake vs Kendrick Lamar vs J. Cole, c'est l'un des choix les plus difficiles à faire tellement les trois rappeurs sont des légendes. C'était sans compter Kylian Mbappé qui n'a pas hésité longtemps avoir de désigner son préféré.

Drake sans hésiter

Mbappé est actuellement en déplacement à New York afin d'accompagner des enfants de son association Inspired By Kylian Mbappé (IBKM). En tant que grand fan de NBA, l'attaquant du Paris-Saint-Germain a assisté, jeudi 23 juin, à la Draft 2022. L'occasion pour lui de profiter du show mondial en live mais également d'annoncer un partenariat entre sa société de production (Zebra Valley) et la ligue de basket américaine.

Publicité

Lors de cette évènement, Kylian s'est livré au jeu des interviews, et une en particulier intéressera les amateurs de rap. Trey Murphy, journaliste du moment pour Complex, avait pour mission de demander aux invités de choisir qui éliminer entre Kendrick Lamar, Drake et J. Cole. Un choix difficile à faire auquel Mbappé a vite répondu "Drake".

Un choix qui semblait assez clair, mais lorsque Trey Murphy lui demande d'expliquer son choix, on se rend compte que le numéro 10 de l'Equipe de France a finalement compris la question opposée. Parmi ces trois immenses artistes, il choisirait donc de garder Drake. "Je l'adore, j'adore tout ce qu'il fait, c'est une inspiration pour moi et il fait vraiment de la bonne musique" déclare Kylian.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Alors même si notre Kylian national n'a pas très bien compris la question, on lui pardonne et on le remercie d'avoir pu répondre à l'un des choix les plus difficile à faire de ce rap game.