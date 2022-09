Mbappé : une communication ratée en 4 étapes

Mbappé c'est le nom qui rendait, jusqu'à présent, la France entière très fière. S'il fait actuellement l'objet de bon nombres de polémiques, c'est parce que son attitude parfois désinvolte et la constante mise en cause des joueurs de foot y est pour quelque chose. Bien qu'il soit jeune, au PSG depuis déjà 2017, Kylian est un modèle pour la jeune génération de sportifs et son image publique représente beaucoup pour la France. Le milieu footballistique français souffre de ces répercussions, piégé entre deux affaires délicates, Pogba et Mbappé. Retour sur ces évènements où le joueur parisien a un peu manqué de media training.

Il a tourné le dos au Real Madrid

2022, Kylian Mbappé s'apprêtait à dire au revoir à ses coéquipiers du club parisien, à l'issu d'une offre que l'on ne pensait pas refusable. En fin de contrat avec le PSG, il laissait planer le doute concernant son futur et recevait du côté du club madrilène une offre de 5 ans de contrat avec un salaire à 30 millions d'euros, soit 150 millions au total. Sur le marché des transferts, Mbappé était l'ultime priorité du Real Madrid, dont il a finalement refusé l'offre en signant encore pour 5 ans à Paris au mois de juin. Décision à gros impact pour le mercato du Real Madrid, à qui il laissait entendre depuis un long moment qu'il était prêt à rejoindre le club. Si ce retournement de veste a ravi les supporters de Paris, il a très clairement décrédibilisé le joueur, qui a finalement choisi de rester suite à une discussion avec la présidence française.

La mauvaise idée du sponsor Sorare

Sur tous les fronts promotionnels, Mbappé était le visage de Sorare, une plateforme d'échange de cartes de foot sous forme de NFT. Déjà critiqué pour ses histoires de sponsoring avec Hublot ou Good Goût, il étonne en s'alliant à cette plateforme à modèle spéculatif et à fort impact environnemental. Bien que Sorare soit la version digitale des livres Panini, ce qui aiderait à comprendre la position du joueur, il s'agit en réalité d'un jeu d'argent, promu par une des personnalités françaises les mieux payées...

Neymar et le penaltygate

2ème journée de Ligue 1, samedi 15 août, Paris menait 1-0 face à Montpellier, et Mbappé et Neymar se sont alloués à une guerre d'égos. Si Kylian avait déjà raté un penalty, Neymar a rattrapé le tir et l'a bien fait savoir en allant liker sur Twitter des messages qui stipulaient qu'il tirait mieux que son coéquipier. Si tout pouvait s'en arrêter là, une guéguerre entre starlettes a commencé entre les deux joueurs qui se sont très vite fait recadrer par leur club.

Le PSG et les déplacements en jet

Difficile de passer à côté, l'internet s'affole de la récente déclaration de Christophe Galtier et son joueur fétiche concernant leurs déplacements en avion privé pour des trajets tout à fait faisable en train. Après une vidéo mise à ligne sur le compte Instagram de Marco Verratti ce samedi, le Directeur de la SNCF, Alain Krakovitch, n'a pas hésité à appuyer sur "envoyer" après avoir rédigé sa proposition de leur prêter des TGV dans une démarche écologique. Si la question ne fait pas rire grand monde, elle fait rire Kylian Mbappé et son coach qui a répondu qu'il voulait voyager en char à voile. Si on peut regretter ce manque de sérieux face à la sobriété écologique, il faut également remettre en question les nombreux voyages en jet réalisés par les politiciens et hommes d'entreprises dont les voyages prêtent également à polémiquer.

Victime de sa communication et de son besoin de représenter l'exemplarité pour chacun, le joueur Parisien est au centre des conversations sur les réseaux sociaux et va devoir redoubler d'efforts pour faire remonter sa côte. On espère pour lui qu'il va vite récupérer de la hype pour faire remporter au club français la Ligue des Champions et à la France la Coupe du Monde, car sur le terrain Kiki faire toujours la différence.