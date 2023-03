MCU et DC : y a-t-il une overdose des films de super-héros ?

Après la sortie de "Shazam! La Rage des Dieux" au cinéma aux Etats-Unis, le film arrive en France ou presque personne ne l'attend... Parmi les films Marvel et DC, c'est soit des flops, soit des méga succès. Le public a du mal à suivre le rythme et les acteurs aussi. Quel va être l'avenir pour les films de super-héros ?

Une dizaine de films par an

Depuis le début de l'histoire du Marvel Cinematic Universe en 2008, la communauté rassemblée autour des films est l'une des plus grandes du monde. Avec 4 films dans les plus grands succès au box office de l'histoire, il n'y a pas de doute que les films de super-héros plaisent et réussissent à rassembler des millions de téléspectateurs. À tel point que les franchises DC et MCU, en "compétition" depuis leurs débuts, ne cessent de sortir des projets à un rythme parfois étouffant. Pour "Shazam! La Rage des Dieux" sorti le 14 mars aux Etats-Unis, les prévisions ne sont pas à la hauteur des attentes, les salles sont vides et en France, et ça risque de flopper aussi.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si on en est arrivé là, c'est que le public constate nettement une baisse de la qualité des scénarios et aussi, de plus en plus de nouveaux super-héros. Bien que les deux univers aient des personnages bien distincts, les histoires de super-héros se recoupent de nombreuses fois et ne font qu'entretenir l'ennui des spectateurs. Si certaines sagas parviennent à tirer leurs épingles du jeu telles que Spiderman, Avengers ou Batman, c'est grâce à leur rareté et leurs castings de haut standing.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pour "Spiderman", bien que la saga ait connu trois personnages principaux, le rythme de sorties est resté relativement lent, à raison d'un film tous les deux ou trois ans. Pour "Avengers" et "Batman", c'est la même recette. Ce contrat que les maisons de productions entretiennent avec les acteurs permettent au public de s'attacher à ces personnages et de suivre leurs évolutions sur de grandes périodes de temps.

Des flops prévisibles

Pour les films comme "Shazam! La Terre des Dieux", "Antman Quantumania", il s'agit d'opus de sagas renouvelées qui parfois, n'auraient peut-être pas dû l'être. Faute de financements sur ces projets, les castings sont souvent moyens. Et bien qu'ils fassent parfois appel à des acteurs populaires, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Pour les acteurs, participer à des films des franchises leur permet souvent de gagner un gros cachet, bien qu'ils ne soient eux-mêmes pas toujours convaincus de la qualité du film. Pour Rachel Zegler, l'interprète d'Anthea, la réponse était assez explicite lorsqu'un journalise lui a demandé pourquoi elle avait rejoint l'univers DC :

"J'avais besoin d'un travail... Je suis très sérieuse".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Derrière ces échecs, certaines sagas plus récentes continuent de faire parler d'elles, telle que c'est le cas pour "Black Panther" ou de "Doctor Strange".

Pour réussir à recapter du public, les deux franchises vont devoir appuyer sur la pédale de frein concernant les sorties... Étant donné que les places de cinéma coûtent de plus en plus cher, le public va y réfléchir à deux fois avant de prendre ses places pour un énième film de super-héros où toutes les histoires se ressemblent. Il est temps d'innover et de surprendre pour capter de nouveaux spectateurs.