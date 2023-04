Médine s'exprime sur le boycott du RN autour de sa tournée

"J'ai le sentiment d'avoir bien accompli mon travail" a affirmé Médine , interrogé par Bintily dans Quinze, sur son ressenti face à cette tentative de boycott. À Perpignan et à Agen, récemment, les élus ont tenté de déprogrammer ses concerts. Mis en cause : une proximité supposée entre le rappeur et le mouvement islamiste, ainsi que des propos anti-blancs. Médine s'en défend : "On m'attribue des paroles qui ne sont pas les miennes. C'est encore une histoire de discréditer une personne musulmane qui s'exprime et de la criminaliser."

Accusé d'incitation à la violence

Médine avait répondu à ses attaques à sa manière. Lors du concert à Agen, il s'est amusé à amener une piñata à l'effigie d'Edwige Diaz, députée RN de Gironde. Une provocation qui rappelle le concert à Perpignan, où il avait fait la même chose avec la tête d'élus locaux en guise de cible de fléchettes. Frédéric Cabrolier, député RN et Bernard Carayon, le maire LR de Lavaur, avaient, par la suite annoncé, avoir déposé plainte.

Le rappeur ne s'inquiète pas de ces plaintes. "Je me demande comment ils vont réussir à amener cette affaire en justice", a-t-il déclaré. Ajoutant même que "la violence est de leur côté" en mentionnant le collectif "Patria Albigès" : "Un des membres a été condamné pour avoir violenté deux étudiants qui collaient des autocollants de la CGT."

Il a appuyé ses propos en insistant sur le contexte actuel : "On a laissé la parole raciste se normaliser et arriver progressivement dans le débat public." Selon lui, c'est un combat nécessaire : "Si je perds cette bataille, beaucoup de personnes seront dans la même situation dans très peu de temps..."

