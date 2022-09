Megan Thee Stallion twerke avec She-Hulk dans la nouvelle série Marvel

Pour sa première expérience cinématographique, Megan Thee Stallion frappe fort en infiltrant la série She-Hulk Attorney At Law le temps d'un épisode. Ce jeudi 1 septembre, la plateforme Disney + a diffusé le troisième épisode de son nouveau programme Marvel qui met en avant la cousine de Hulk, Jennifer Walters, comme avocate.

Son apparition très inattendue

Si les fans étaient au courant de la présence de Megan dans la série depuis quelques jours, ils ont été surpris de la voir apparaître à l'écran aussi rapidement.

Publicité

Dans son caméo, la rappeuse aux multiples Grammy joue son propre rôle, celui de Megan Thee Stallion, cliente pour le cabinet d'avocat de la protagoniste de la série. La grande surprise ? La scène post-générique dans laquelle Megan apprend à Miss Hulk le twerke dont elle seule à le secret, au beau milieu du cabinet.

Sur les réseaux sociaux, les fans de la star et ceux du MCU se livrent à un conflit d'intérêt, divisés entre ceux qui sont indignés du manque de sérieux de la série et ceux qui apprécient d'apercevoir en 4k les performances de l'interprète de Thot Shit.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Dans une interview pour le New York Magazine, la chanteuse admet avoir envie de développer sa carrière au cinéma. Avec cette première expérience sur le petit écran, on espère à l'avenir voir Megan et son attitude légendaire dans plus de films et de séries et pourquoi pas pour interpréter, elle même, un super-héros de la franchise.