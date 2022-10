Mehdi Debbrah a relevé son défi : faire un Paris-Alger à pied

Il aura marché plus de 4 000 kilomètres pour relever le défi exceptionnel qu'il s'était lancé. Après plus de cinq mois de marche, Mehdi Debbrah a achevé son périple extraordinaire à la maison de son grand-père, qui l'a accueilli avec joie et émotion. Il a entrepris ce voyage pour rendre hommage à son père, ainsi que pour financer un puits au Togo.

Dans notre matinale, "On n'est pas fatigué", il avait d'ailleurs été élu "Champion du Mercredi".

En hommage à son père

Avant d'entreprendre Paris-Alger à pied, il avait déjà rejoint Marseille, Venise et plus récemment Copenhague. Des périples qui lui permettaient une seule chose : exercer sa passion, la marche. Mais tout change au décès de son père qui entraîne chez lui une "série de questions liées à son rôle dans cette vie". À la suite de cet évènement, il décide de quitter son travail pour reprendre la marche.

Sur son compte Instagram, il partage quotidiennement son aventure aux 600 000 abonnés qui le suivent. Après avoir traversé la France, la Suisse, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie, il est arrivé chez son grand-père, à Alger. Un moyen pour lui de retourner à la rencontre de celui qui l'a vu "venir au monde".

La construction d'un château d'eau au Togo

Pour son voyage à Copenhague, il avait récolté les fonds nécessaires à la construction d’un puits au Cambodge. Poursuivant cette dynamique, il a réitéré pour son périple jusqu'à Alger. Cette fois, il a mis à disposition une cagnotte afin de financer la construction d'un château d'eau au Togo.

Opération réussie, puisque la cagnotte a déjà dépassé la somme de 60.000€ qui était prévue. Ce voyage, aussi sportif qu'introspectif, lui aura permis de prendre du recul sur sa situation. Une démarche qu'il partage à ses abonnés, en expliquant tous les bienfaits qu'elle lui apporte. Sur son Instagram, il déclarait : "Je vais y revenir changé à vie. Le Mehdi du 5 mai 2022 a disparu, j'ai l'impression de me diriger vers une plus belle version de moi-même."

Inspirant.