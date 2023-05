Menstruations dans le sport : quand des handballeuses pro sensibilisent des jeunes joueuses

« Vous savez quel type de protections existent quand on a nos règles ? » Dans une petite salle de réunion austère du centre sportif du 17e arrondissement, Astrid N’Gouan, joueuse du Paris 92 et championne du monde de handball en 2017, n'est pas venue parler de jeu, mais de règles. Les menstruations sont au cœur d’une conversation avec les joueuses du CSM Finances, pendant plus d’une heure. Si les filles sont au début gênées, les rires jaunes laissent vite place à l’échange. Pour Edia 12 ans, les barrières tombent. « Je pourrais en parler à mes coéquipières. Si ma performance est moins bien que quotidiennement, elles pourront comprendre et ne pas juger le fait que je joue moins bien ».

Lever le tabou

A côté d’Edia, son entraineuse, elle essaie de prendre en compte les menstruations de ses joueuses, mais elle a mis du temps à réussir à en parler sans complexe. « Au début, je leur demandais si elles avaient leur ragnagnanous » explique-t-elle. Elle a ensuite décidé de lever le tabou et d’en parler sans détour avec son équipe. « Ca fait partie de la vie » juge la coach qui fait de la santé des sportives sa priorité.

Astrid N’Gouan n’a pas eu la chance d’avoir ce type d’ateliers quand elle était adolescente. C’est important pour elle d’être là aujourd’hui. « Pensez à écouter votre corps. Si vous avez des douleurs qui persistent, allez consulter », conseille la handballeuse internationale de 31 ans. Elle assume même souffrir pendant ses règles : « je suis déjà allée aux urgences à cause de ça ». Des joueuses réagissent : elles lui demandent comment gérer la situation en cas de compétition, si elles peuvent être dispensées d’entrainements en cas de douleurs… « C’est bien que ces filles voient qu’on comme elles. Elles peuvent s’identifier à nous », confie Astrid N’Gouan. Si ce jour là, Paris 92 est intervenu dans le cadre de l’atelier, plusieurs autres clubs français participeront à ces ateliers.