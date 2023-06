Merch et rap français : quand le textile donne du fil à retordre

Fidéliser une audience, renforcer une direction artistique et surtout, faire des bénéfices conséquents : dans le rap français, le merch occupe une place aussi stratégique qu’essentielle au bon développement de la carrière de ses artistes. Mais au milieu de toutes ces propositions, les textiles s’additionnent mais ne se ressemblent pas : des linges de haute qualité DonDada aux T-shirts de Lacrim « Ah batard tu fumes ?», il y a un gouffre. Focus sur les collections que proposent le rap français, des plus réussies aux plus discutables, et le rôle qu’elles jouent dans cette industrie musicale.

Textile et stratégies

Longtemps pris en exemple par l’extrême droite pour entretenir une image négative des banlieues, condamné par Frédéric Mitterand pour ses clips faisant l’apologie d’une « haine anti- flics », fervent détracteur du Front National et soutien de l’essayiste d’extrême droite Alain Soral : du haut de son improbable parcours aux incohérences politiques notables, Morsay est évidemment l’une des figures les plus controversées et énigmatiques d’internet et du rap français des années 2010. Pourtant, si le rappeur continue encore aujourd’hui de faire parler de lui, ce n’est plus grâce à sa musique provocatrice, ses polémiques et ses clashs qui ont longtemps alimenté YouTube mais c’est surtout grâce à ses nombreux memes qui tournent bien souvent autour d’une chose : ses nombreuses collections de merchandising proposées par sa marque au nom iconique « Truand 2 la Galère ».

À coups de grands slogans qui flirtent avec la subtilité, de citations toujours plus provocantes et de cette impressionnante habilité a renouveler ses visuels, Morsay est devenu une icône à part entière des puces de Saint-Ouen, marché incontournable de la capitale d’où il écoule ses stocks de t-shirts depuis plus de 15 ans. Si encore aujourd’hui, le YouTuber continue de recevoir des clients à son stand, bien moins nombreux mais toujours présents, c’est aussi parce que ses vêtements cristallisent un style de rap hardcore et provocateur marqueurs d’une époque, qui a de nombreuses fois été tourné en dérision. C’était notamment ce qu’avait fait Mister V dans son incontournable vidéo « Rap VS Réalité » dans laquelle le rappeur fictif Young 1 Pact arborait un textile aux slogans aussi tordus qu’hilarants.

Pourtant, même si Morsay porte sur ses épaules une carrière tumultueuses aux clashs, provocations et démêlées judiciaires conséquentes, sa notoriété lui a permis de rompre pour de bon avec son passé, comme il le déclarait dans une interview pour le monde en 2019. Aujourd’hui, le rappeur continue encore aujourd’hui à vivre de la vente de ses t-shirts, et ça, c’est une stratégie que bon nombre de rappeurs et rappeuses francophones, indéniablement érigées comme des personnalités publiques présentes sur le web, mettent en place au cours de leur carrière. Peu couteux à produire, facilement reproductible et traditionnellement ancré dans les codes du rap français, les t-shirts, sweatshirts, joggings et tout autre textiles qui composent le merch sont une solution efficace pour assurer un complément de revenu aux artistes : un phénomène qui s’est notamment démocratisé à la suite de la crise du disque et du développement massif des plateformes de streaming. Avec un revenu issu des ventes d’albums largement diminué, bon nombre de maisons de disques, rappeurs et rappeuses se donc sont tourné vers une solution pécuniaire abordable et efficace, qui participe à assurer leur bon développement financer, et donc, artistique. Mais ce n’est pas le seul atout du merchandising.

Fédérer un public

Pour Kalash Criminel, Booba, Alpha Wann, Freeze Corleone et tant d’autres, le merch est certes une source de revenus, mais c’est aussi devenu un moyen solide de fédérer leur communauté. Avec leurs marques respectives Sauvagerie, Unküt puis DCNTD, Dondada Athletics et 667, les vêtements permettent certes d’élargir la palette créative d’un artiste en y multipliant ses supports, au-delà des photographies et clips, mais permettent aussi et surtout de construire un sentiment d’appartenance fort pour les fans. Et le cas 667 est particulièrement impressionnant : depuis l’installation progressive de la ligue des ombres dans le rap français durant la seconde moitié des années 2010, porter un hoodie du collectif est devenu un signe de support et de revendication assumé d’appartenance à une communauté de fans des artistes de cette scène.

Mais cette tendance s’observe aussi chez de nombreuses autres structures. Chez le média Grünt ou chez l’iconique label 75ème Session, le merch s’est aussi érigé comme un moyen efficace pour le public de représenter une scène bien définie d’artistes rap francophones plus confidentiels, mais pourtant massivement soutenus par une communauté soudée.

Et puis dans un rap français longtemps fragmenté par des clashs et des rivalités cristallisées, porter un t-shirt Unküt était dans les années 2010 loin d’être un acte anodin, mais révélait plus d’une forme de militantisme assez marqué. Rappelons qu’à l’époque, en avril 2014 précisément, la rivalité entre Rohff et Booba était telle que le rappeur s’en est pris à deux vendeurs de la boutique Unküt dans un intense déchaînement de rage. Un fait-divers qui avait violemment secoué le rap français et remis en question ces rivalités et leur réel sens, laissant disparaître progressivement ces clashs.

Rentable, fédérateur et renforçant un sentiment d’appartenance notable : dans la carrière et le développement des artistes, le merch s’est donc progressivement installé comme un atout de taille dans la scène rap francophone. Alors qu’il s’agisse de Morsay, de Kalash Criminel, d’Alpha Wann, de Booba ou de Freeze Corleone, désormais, vous saurez toutes les mécaniques qui se cachent derrières leurs dernières collections.