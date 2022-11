"Mercredi" : la série de Tim Burton cartonne sur Netflix et affole les trends TikTok

"Mercredi" cartonne sur Netflix

La première série du réalisateur Tim Burton est arrivée sur Netflix le 23 novembre dernier. Mercredi ou Wednesday en VO, est déjà numéro 1 des séries en France actuellement et semble plaire au public qui attendait un retour de la famille la plus macabre d'Amérique aka la Famille Addams. Née en 1938 dans le magazine américain The New Yorker, la BD d’origine signée par Charles Addams a marqué les esprits et les générations grâce à de nombreuses adaptations au cinéma, en animation ou sous les formes les plus improbables.

C'est au tour au roi du macabre Tim Burton à qui l'on doit des classiques comme Beetlejuice , Edward aux mains d'argents , Sweeney Todd , Dark Shadows … de s'attaquer à la famille Addams. Concentrée sur le personnage de Mercredi, fille de la famille Addams, la série se compose de 8 épisodes dans lesquels on peut la voir évoluer dans sa nouvelle école Nevermore Academy.

Niveau casting, on y retrouve de belles têtes comme Jenna Ortega vue notamment dans une autre série Netflix à suucès You qui incarne Mercredi, Catherine Zeta Jones en Morticia Addams, Gwendoline Christie (notamment connue pour son rôle de Brienne de Torth dans Game of Thrones) en directrice de Nevermore Academy ou encore le superbe clin d'oeil au personnage de Mercredi avec Christina Ricci (qui joue le rôle de Marilyn Thornhill, enseignante de la Nevermore Academy), qui incarnait la jeune Mercredi dans le film de 1991.

"Ambiance macabre" aimée par les tiktokeurs

Au délà de sa bele visibilité sur la plateforme Netflix, Mercredi devient aussi virale sur TikTok.

En effet, la série qui vient de sortir se retrouve dans de nombreuses vidéos comme des édits d'épisodes, de comparaisons avec les anciennes adaptations de la famille Adams mais créé aussi les tendances avec des vidéos make-up, outfits, danses qui -ATTENTION SPOILERS- fait référence à une scène de la série où l'on voit la jeune Mercredi danser.

Ce qui est sûr c'est que l'univers mystique, les looks gothiques et le personnage fascinant de Mercredi en ont inspirés plus d'un sur le réseau social :

Voici ce que ça donne pour les outfits :

Ou encore pour les inspirations maquillage :

Et il y a ceux qui aiment faire des comparaisons avec l'interopération de Christina Ricci :

Et toi alors tu l'as regardée la série ? Tu valides ?