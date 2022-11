Messi menacé par le boxeur Canelo Álvarez : "qu'il prie Dieu pour que je ne le retrouve pas"

On ne compte plus les rumeurs qui tournent autour de Lionel Messi : après sa pseudo signature à l'Inter de Miami, le prodige argentin se retrouve face à une polémique surprenante le concernant.

Polémique en carton ?

Lancée par l'ultra talentueux boxeur mexicain Canelo Alvarez : plusieurs fois champion du monde et suivi par près de 2.2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, il accuse Lionel Messi d'avoir manqué de respect à son pays.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a tourné dans laquelle on peut apercevoir l'équipe d'Argentine fêter sa victoire dans les vestiaires. Sur celle-ci, on peut voir le footballeur argentin enlever sa chaussure et au même moment, déplacer avec son pied, un maillot de l'équipe mexicaine s'étant égaré là. Grâce à la vidéo on voit bien ce n'est pas du tout volontaire, contrairement à ce que la photo laisse présager...

Pour Alvarez, il ne s'agit pas d'une coïncidence, il s'est d'ailleurs empressé d'aller le menacer sur Twitter.

"Messi a été aperçu en train d'essuyer le sol avec notre maillot et notre drapeau ? ? ? ?"

"Qu'il prie dieu pour que je ne le retrouve pas ! !"

"De même que je respecte l'Argentine, tu dois respecter le Mexique ! ! ! Je ne parle pas du pays (Argentine), je parle de Messi pour les conneries qu'il a faites."

On attend la réponse de Messi, même si on sait d'avance que ces accusations ne lui feront pas perdre son focus vers le prochain match contre la Pologne pour qualifier son équipe en huitièmes de finale de la Coupe du monde.