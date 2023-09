MHD jugé pour meurtre : sa sœur a été entendue à la barre

"Vous n’avez jamais parlé de la voiture brûlée qui a servi pour un meurtre avec votre frère ?" a questionné l’avocate de la famille de la victime pour le peu interloquée. "Non, il fait sa vie. Je ne le surveille pas" a répondu H., la sœur aînée du rappeur.

A l’image de cet échange, la sœur de MHD a laissé la salle d’audience perplexe. Elle est pourtant en élément clé de l’alibi du prince de l’Afrotrap. D’après les deux membres de la fratrie Sylla, MHD serait rentré au domicile familial aux alentours de deux heures du matin et serait repartie environ une heure après. Un emploi du temps qui l’aurait empêché de participer au lynchage à mort de Loïc K. à 2h55 , la nuit du 5 au 6 juillet 2018. Etant seule dans l'appartement ce soir-là, uniquement H. peut confirmer le passage de MHD.

"Vous avez une mémoire très précise"

D'un an l'aînée de Mohamed Sylla, H. ne baisse son masque qu'une fois arrivée à la barre, lorsqu'elle est dos au public. Après avoir décliné son identité, elle commence à raconter comment elle a vécu cette nuit d'été.

"J’étais à la maison et MHD est rentré entre une heure et deux heures du matin. Il était habillé d’un tee-shirt et d’un short noir. Il est un peu resté au salon avec moi. Puis s’est changé pour mettre un tee-shirt blanc et un jean. Et il est ressorti."

Face à la description détaillée de son frère, la présidente de la Cour d’assises s’interroge. "Comment souvenez-vous avec précision de comment était habillé Mohamed Sylla ?" "Je fais souvent le linge à la maison, donc je connais ses habits", réplique H. "Vous avez une mémoire très précise pour quelqu’un qui a été auditionnée pour la première fois près de neuf mois après les faits", répond la présidente de la Cour.

Sa sœur "ne sait pas"

Quand vient au tour de Maître Mathilde Robert, de poser des questions, le ton monte. Une tension dans l'atmosphère déjà ressentit durant les neufs premiers jours de procès. L’avocate de la famille de la victime s’agace de l’absence de H. mercredi - jour auquel elle devait initialement être entendue. "Je n’avais pas les dates exactes du procès, et comme mon mari n’avait que cinq jours de congés, je suis partie en vacances avec lui".

Après avoir bien insisté sur cette absurdité en tant que sœur d’un accusé qui risque 30 ans de prison, Maître Robert souhaite vérifier les habitudes et l’entourage de MHD. Mais H. botte systématiquement en touche.

"Avez-vous un cousin qui s’appelle Ary ?" demande l’avocate de la famille de la victime. "Vous savez j’ai beaucoup de cousins. Il y a en a même que j'ai découvert hier, la semaine dernière ou quoi. Donc je ne sais pas." "Vous ne savez pas qui est le cousin, qui semble assez important pour que votre petit frère en parle dans une de ses chansons ?" Insiste le conseil de la famille de Loic K. "Non je ne sais pas", répond légèrement agacée H.

Pareil pour la voiture présente sur les vidéos du meurtre, retrouvée incendiée. Sa sœur n’en a pas entendu parler ou n’en n’a jamais discuté avec MHD. "Tout ce qui concerne la voiture, je ne sais pas", explique-t-elle.

Perplexe, Maitre Robert devra se contenter de ces réponses. H. n’en dira pas plus.

D’après son témoignage, MHD était bien avec elle une partie de cette nuit-là. Etant sœur d'un accusé, H. n’a pas eu à jurer de dire toute la vérité devant la Cour.

Il ne reste plus qu’une semaine de procès avant le délibéré vendredi prochain. MHD et les huit autres accusés risquent jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.