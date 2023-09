MHD jugé pour meurtre: son jogging Puma "exclusif" aurait été commercialisé six mois avant les faits

La sonnerie sonne, la salle d’audience se lève. La présidente entre. Malgré la chaleur qui se fait ressentir à la Cour d'Assises de Paris, la salle suit attentivement les mots de la magistrate. Très vite, elle accueille le témoin du jour. Une fonctionnaire de police ayant travaillé dans l'enquête pour le meurtre de Loic K, tué de plus de 30 coups de couteaux.

Pour elle, les éléments se resserrent entre autres sur MHD, un artiste "qu’elle ne connaissait pas aux moment des faits". L’enquêtrice n’a pas de doute, MHD de la cité de Chaufourniers entretient au même titre que les autres jeunes de sa cité une rancœur envers la cité de Grange-aux-Belles après le meurtre d’un jeune des Chaufourniers.

Elle se base notamment sur les paroles du morceau XIX du rappeur où il dit :

"On a perdu Hari, qu'il repose en paix

La vie d'ma mère que les mecs d'en-bas ne seront plus jamais en paix".

Ceux d’en bas étant la cité de la Grange-aux-Belles situé au sud de la sienne aux yeux des enquêteurs. La victime Loic K, étant un habitant de la cité ennemi du rappeur, justifie un mobile pour les forces de l'ordre.

Puis l’enquêtrice a rappelé d’autres éléments phares de l'incrimination de MHD. La voiture utilisée pour les faits serait celle du rappeur. Un individu reconnu sur les vidéos serait le prince de l'Afro trap à cause de la couleur de la teinture des cheveux. Sans compter plusieurs témoins oculaires, qui auraient vu MHD les lieux. Mais surtout, le rappeur aurait mis un jogging Puma, uniquement donné aux égéries de la marque au moment où il en était un.

Plusieurs preuves débunkées par les avocats de MHD

Sauf que pour la défense de MHD, rien de tout ça n’est crédible. Maitre Elise Arfi, s’est doucement rapproché de la barre pour commencer à questionner l’enquêtrice. "Pensez-vous que cette enquête a bien été menée ?"

Après une réponse affirmative de l’intéressée, l’offensive peut commencer sur le fameux jogging Puma.

"Le modèle a été commercialisé en décembre 2017" commence Maitre Arfi. "Les faits se sont produits en juillet 2018. Est-il possible, que six mois plus tard, n’importe qui aurait pu acheter ce jogging ?" Demande-t-elle. Elle enterre cette preuve en déclarant que la marque a affirmé que MHD n’avait jamais fait de shooting pour ce modèle. Le partage de cette information a été fait en raison d’une erreur apposée sur une marque de synthèse.

L’enquêtrice reconnait le reconnait mais continue d’assurer que "MHD aurait pu avoir le jogging lors d’un shooting avec la marque."

Son confrère Maitre Antoine Vey poursuit sur ces manquements, supposés, de procédure. L’un des témoins oculaire qui place MHD sur les lieux, serait inscrit dans une affaire de tentative de meurtre à l’encontre du petit frère du rappeur. "Avez-vous interrogé les motivations de celui-ci" demande Maitre Vey. Après quelques bafouillements et une tentative d’explication alambiquée, l’enquêtrice botte en touche.

D’autres éléments sont toujours à expliquer

Mais MHD n’est pas tiré d’affaire. Il reste plusieurs éléments à charge que sa défense n’a pas eu le temps de justifier. Comme par exemple, l’ex-copine d’un des accusés qui a confié au commissariat être très énervée contre le rappeur. "Elle trouvait que son copain prenait tout sur lui et protégeait MHD" a expliqué à la barre l’enquêtrice.

Ou encore, le fait que ses deux téléphones portables, aient été éteints aux alentours de deux heures du matin. Et que l’un d’eux, s’est rallumé au même endroit qu’un autre accusé vers quatre heure du matin. Soit près d’une heure après le meurtre de Loïc K.