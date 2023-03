Michael B. Jordan reprend une journaliste qui le traitait de "ringard" à l'école

Réalisateur et star Creed 3, Michael B. Jordan qu'on ne présente plus, fait la promotion de son film aux 4 coins du monde.

Le fléau du harcèlement à l'école

Lors d'une soirée spéciale pour le film, l'acteur américain a croisé Lore'l, animatrice sur la radio Morning Hustle qui a voulu lui poser quelques questions mais tout ne s'est pas passé comme prévu... En effet, elle s'est vantée d'avoir fréquenté Michael à l'école Chad Science de Newark, sauf qu'il l'a reprise en affirmant qu'elle se moquait de lui à l'époque : "le gamin ringard". Perturbée, la journaliste ne savait pas trop où se mettre... et on comprend pourquoi.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Malgré son ascension et son succès, l'acteur l'a encore à travers la gorge et à travers cette vidéo il dénonce également le harcèlement que subissent beaucoup trop de jeunes à l'école... Devenu une source d'inspiration pour des millions d'enfants, il a réussi à se relever et s'en sortir mais pour certains c'est plus complexe et ça peut même entrainer des élèves dans des situations dramatiques. Bref, pour la énième fois : stop à tout type de harcèlement.

Michael B. Jordan, était également de passage à Paris où on a eu la chance de le croiser et lui poser quelques questions.