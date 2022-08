Michou "recalé" par Gazo

Gazo flâté par Michou

Avec sa mixtape KMT sortie le 1er juillet 2022, Gazo offre à son public de nombreux bangers qui marqueront le reste de l'année et s'affirme de plus en plus comme le roi de la drill en France. Sur KMT on peu retrouver des invités de choix comme Ninho, Tiakola, Damso, Skread et le londonien M Hunchoet le projet a scoré dès sa première semaine d'exploitation. En effet, le rappeur a écoulé 27 696 ventes.

Avec des titres viraux que l'on entend partout : radio ou sur nos réseaux sociaux notamment TikTok, l'artiste plaît et s'impose et ce n'est pas étonnant qu'un youtubeur et artiste comme Michou aime Gazo comme l'a souligné sur Twitter le compte EncoreDuRap.

En effet, le compte EncoreDuRap a repéré une image de Michou qui a en fond d'écran la tête de Gazo, un tweet retweeté par Gazo lui-même qui a mentionné Michou en lui disant "Tu flingues" s'en est suivi un petit échange bien drôle.

Un feat Michou x Gazo : le youtubeur gentiment "recalé" par le roi de la drill

Michou -qui s'est lancé dans le game avec la sortie de son EP My life en octobre 2020 sur lequel on peut notamment retrouver le titre Rockstar feat son pote Inoxtag- en a profité pour tenter de gérer une collaboration avec Gazo sans passer par quatre chemins en lui disant : "J’tattends pour le feat fréro" , ce à quoi a répondu Gazo avec esquive et humour "Ouais lourd le fond d'écran".

Bref Michou a gentiment été recalé quoi, mais il l'a bien pris puisqu'il lui a répondu "Bien ouéj" ! Beaucoup de validation et de bienveillance de la part des deux artistes.

Une collab qui si elle voit le jour un jour fera bien parler ! Bien tenté Michou.