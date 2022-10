Mister V décroche le "double pizza de diamanto"

Défi relevé haut la main pour Kevino Delamama aKa Mister V. Avec sa gamme de Pizza Delamama, il a obtenu une certification largement méritée : la double pizza de diamanto. La Royale Pouleto et la Six Fromagio se sont écoulées à plus d'un million d'exemplaires. Victimes de leur succès... La certif" intervient rapidement après la sortie de sa marque. En trois mois seulement, il en avait déjà vendu près de 700 000. Les Pizza Delamama ont même fait leur entrée dans le top des meilleurs lancements de l'année en grande distribution. 1.4 million d'€ après trois mois en magasin, excusez du peu !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

C'est son ami PLK qui lui a remis, en main propre, le double disque de diamanto qu'il pourra fièrement afficher dans sa cuisine. Une qualité culinaire souvent imitée, jamais égalée. Et Lil Yachty peut confirmer . Lui qui avait honteusement copié l'excellent projet de Kevino Delamama, en sortant sa propre marque. Mais le succès n'est pas à la portée de tout le monde. Chacun sa zone... Mister V l'avait invité à "se régler" sur le parking du Carrefour Montreuil, mais le rappeur US n'avait pas réagi à la demande. Peut-être n'avait-il pas envie de se faire "péter" dessus, comme l'indiquait la traduction d'Instagram.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Maintenant, y'a plus qu'à attendre la réédition.