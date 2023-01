Mister V lavé par Kerchak ? Sa grand-mère confirme

Comme à son habitude, Mister V fait tout valider par sa grand-mère. Depuis ses débuts, il n'hésite pas à partager leur complicité sur les réseaux et à lui demander son avis sur tout ses projets et cette fois-ci, c'est sur son feat avec Kerchak.

"Il t'a lavé"

Pour Georgette ça ne fait aucun doute, Kerchak a lavé Mister V. Après la sortie de ses deux nouvelles "Pizza De La Mamma" et de sa vidéo avec "Les Jones", Mister V était enfin de retour dans la musique avec un feat exclusif avec Kerchak. Sur la vidéo, on peut voir la grand-mère de Mister V non seulement lui dire qu'il découpe mieux que lui, mais aussi lui envoyer un message privé sur instagram : "Frère t'as découpe ça, t'es bouillant le K".

Ce n'est pas la première fois que Mister V partage sa grand-mère en story, en effet, Georgette s'y connaît particulièrement en rap :

À travers les années, Mister V n'a jamais caché le côté gang de sa grand-mère à travers ses vidéos :

Alors la prochaine que Mister V sort un son, on espère qu'elle validera.