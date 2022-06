Mister V n’est pas chaud pour sortir “Rap VS Réalité 3”

Alors que ses deux premières vidéos Rap VS Réalité, basées autour de parodies de rappeurs, ont connu un véritable succès au point de devenir de réels phénomènes, Mister V n'a cependant pas l'ambition de continuer cette série.

La fin d'un concept, le début d'un autre

Invité du dernier épisode de l'émission de Zack Nani, Zack en roue libre, Mister V a eu l'occasion de revenir sur sa carrière et ses futurs projets, notamment sur la question de la suite de Rap VS Réalité, qui ne verra pas le jour dans un épisode 3. Mais que les fans se rassurent, le youtubeur et désormais rappeur a d'autres projets de substitution. En effet, passionné de rap et d'humour , Yvick a expliqué que ce mythique concept d'imitations lancé en 2016 n'était plus en adéquation avec le Mister V d'aujourd'hui , considéré comme un rappeur à part entière et qui compte bien s'ancrer encore un peu plus dans le domaine.

Dès lors, celui-ci déclare vouloir s'émanciper de ces sketchs sur des personnages dont il fait lui-même partie, bien qu'ils lui ont grandement servis à annoncer ses deux premiers albums "Là pour le troisième je ne sais pas quoi faire. Rap VS Réalité 3 ? Non je pense pas. Il me fait peur le Rap VS Réalité 3. Il me fait peur parce que je me suis ôté un peu cette image d’imitateur de rappeurs parce que j’en ai fais moi même.", indique t-il avant de poursuivre sur son besoin de renforcer sa propre identité musicale "Et si tu relances les gens, si tu les renvoies sur un truc où t’imites des gens, t’imites des styles… Je l’ai fait vite fait sur MST, avec ma vidéo ‘Comme ça vient’, où j’imite un peu des rappeurs. Mais là, refaire un Rap VS Réalité 3 qui est bien ancré dans les codes de YouTube… C’est con, mais après tu relances les gens : "Il imite un tel ou un tel, donc il a peut-être pas d’identité". C'est un peu mon but sur le 3ème projet, c'est de trouver vraiment une identité encore plus marquée pour ma musique"

Cependant, Yvick a bien d'autres idées sous le coudes pour régaler ses fans et combler le manque de Rap VS Réalité. Sans donner trop de détails dans le live, celui-ci a tout de même teasé son idée qui devrait lui permettre de s'épanouir à la fois en tant qu'humoriste mais aussi en tant que rappeur "On a un concept, je t'en parlerais en off, mais qui, je pense, peut être un bon format qui me permette de ne pas sortir trop de ma nouvelle case de rappeur".