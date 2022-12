MMA : Ciryl Gane VS Bosh, un combat possible ?

Invité le mercredi 7 décembre dans On n'est pas fatigué, Ciryl Gane était aux cotés de Virginie, DJ First Mike, Marie, AD et Faouzi pour nous parler de son actu, l'évènement UFC Paris et de sa discipline : le MMA.

"Il va bien te casser ta gueule ?"

L'équipe lui a posé des questions et une est ressortie ) savoir est-ce que Bosh pourrait le battre ? PPourquoi Bosh ? Et bien, le rappeur, acteur se met aussi au MMA ! En effet, il y a quelque temps, Fernand Lopez , head coach du MMA Factory avait annoncé qu’un rappeur français allait faire ses débuts professionnels en MMA . Ainsi, les fans avaient supposé que Lopez parlait de Rémy puisqu'il est inscrit à la Atch Academy et pratique déjà le MMA Mais non il s'agissait de Bosh.

Et pour concrètement répondre ; Gane a expliqué que Bosh et lui ne jouaient pas dans la même catégorie de poids, Bon Gamin faisant 118 kilos et Bosh ayant un poids plus léger. Gane explique qu'il n'a pas vu Bosh combattre mais pense qu'il sera fort.

En tout cas on a hâte de voir ce ça va donner Bosh dans l'octogone.