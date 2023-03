Moins de 10K s'invite dans l'appli Rapsodie

Animée par Anis Rhali et Salif Cissé, l'émission Moins de 10k met en avant des rappeurs qui réunissent moins de 10 000 abonnés et qui méritent de percer. Pour impulser encore plus la nouvelle génération d'artistes sur le devant de la scène, l'émission devient partenaire du jeu Rapsodie.

Deviens un digger de talents

Premier jeu de Fantasy Label dédié au rap, Rapsodie permet de diriger son propre label virtuel. À travers un panel d'artistes dont les performances varient chaque jour en fonction de leur popularité réelle, Rapsodie nous immisce dans notre propre label où il faut développer son esprit de digger.

Pour Moins de 10k, c'est l'occasion de s'inviter dans l'application pour une catégorie réservée aux artistes de Moins de 10k. Une fois par semaine, les créateurs de Rapsodie viendront à leur tour dans l'émission d'Anis et Salif pour parler de ces artistes.