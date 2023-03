Monsieur Poulpe et son amour pour le chessboxing

Le 11 Mars, à la fin du combat entre Tony Yoka et Carlos Takam, Canal + diffusait pour la première fois un documentaire sur le chess-boxing intitulé "Mental Combat". Derrière ce docu, deux hommes : Monsieur Poulpe et Guillaume Salançon. Le comédien et le sportif se sont associés pour mettre en lumière ce sport aussi dur que déjanté, mélange surprenant entre la boxe et les échecs. Des phases de 3mn de chaque discipline s'enchaînent, jusqu'à une victoire sur K.O ou sur un échec et mat. Invité dans On N'Est Pas Fatigués, Poulpe est revenu sur les origines de ce sport.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise