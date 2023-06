Mort de Nahel à Nanterre : Booba, SCH, Sadek... réagissent

"Évidemment que le peuple a raison !", c'est avec ces mots que Booba (très remonté) a répondu à Eric Zemmour lorsque celui-ci a cherché à faire de la récupération politique et remettre de l'huile sur le feu suite à la bavure policière à Nanterre et aux "émeutes" qui ont eu lieu juste après. Le Duc n'est évidemment pas le seul rappeur (SCH, Sadek...) à avoir réagi au drame survenu ce mardi 27 juin 2023 : la mort de Nahel, âgé de seulement 17 ans suite à un contrôle de police... D'autres personnalités et sportifs ont également envoyé des messages à Nahel et ses proches.

"La France va très mal..."

Une grosse pensée pour Nahel et tous ses proches et surtout que justice soit faite.