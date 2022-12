Mouv' Awards 2022 : tous les artistes qui vous ont fait vibrer cette année !

Chez Mouv’, on écoute du rap. On en écoute même beaucoup. Et pourtant, cette musique évolue à une vitesse telle qu'il arrive parfois que certains artistes, certains albums ou certains morceaux passent au travers de nos filets, et qu'on les oublie ensuite, un peu injustement.

La fin d'année, souvent plus calme en termes de sorties, incarne le moment propice pour dresser le bilan. L'occasion de prendre un instant pour regarder dans le rétro et se remémorer nos meilleures découvertes de pépites musicales. Mais comme on aime bien discuter et plutôt que de vous donner nos préférences, on a souhaité vous solliciter sur Instagram pour savoir ce que vous aviez retenu de l'année rap français 2022. Et voici les résultats, pour les différentes catégories !

L'artiste de l'année... Gazo !

Eh oui ! En 2022, Gazo était partout et ça ne vous a pas échappé. Entre son album blockbuster KMT, son morceau Die devenu viral sur les réseaux, ses nombreux featurings ou encore ses apparitions au Eleven All Stars ou sur le stream d'AmineMaTue , le rappeur dionysien n'a pas cessé d'occuper le terrain.

À un tweet qui résumait tous ses accomplissements cette année, l'artiste a d'ailleurs répondu "Attendez seulement 2023"... Il faut croire que Gazo nous prépare du lourd pour l'année qui s'annonce. Grrt Paww !

L'album de l'année... Hiver à Paris !

C'est un euphémisme de dire qu'Hiver à Paris était particulièrement attendu par les fans de Dinos. Longuement teasé sur les réseaux sociaux et précédé d'une série d'EP (Aquanaute, NAUTILUS et Sea Dweller), ce quatrième album vient compléter une discographie déjà bien solide. Il succède surtout à Stamina, un projet qui a permis à l'artiste originaire de la Courneuve d'obtenir ses premières certifications or et platine, et qui l'a fait entrer dans le cercle restreint des poids lourds du rap français.

Mais Dinos ne s'est manifestement pas laissé envahir par la pression. L'auteur d'Helsinki a choisi de diviser son double-album Hiver à Paris en deux parties distinctes : Rive Droite, la moitié "blockbuster" qui comprend notamment de gros featurings avec Ninho, Laylow ou encore SCH, et Rive Gauche, constituée de morceaux plus mélancoliques et introspectifs. Visiblement, la formule a conquis les fans de l'artiste, et les auditeurs de Mouv' !

Le morceau de l'année... Die !

Encore lui ! Avec son titre Die, Gazo a signé un véritable coup de maître. Alors qu'il n'était probablement pas pensé pour être le single le plus fort du projet, le morceau s'est rapidement distingué du reste de l'album et les auditeurs se le sont appropriés sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que les lyrics du morceau, "Jusqu'à ce que je die", avaient un fort potentiel de détournement, propice à la création de trends TikTok. Ça n'a pas manqué : on dénombre sur la plateforme plus de 430 000 vidéos utilisant le titre publiées cette année. Vertigineux.

Le featuring de l'année... Alonzo, Ninho & Naps !

Tout va bien, ou du moins, c'est ce qu'ont essayé de nous faire croire Alonzo, Ninho et Naps cet été. Il faut croire que vous avez été réceptifs à leur message, puisque le morceau est pour vous l'un des featurings les plus marquants de l'année 2022.

On vous comprend d'ailleurs... Qui peut bien prétendre ne pas s'être égosillé sur cet impitoyable refrain ? "Pilotis, cocktail, co'-co' / J'écoute Omah Lay, elle chante "Lo Lo" (Oui)"...

La révélation... So la Lune !

Il y avait déjà un petit moment que les diggers les plus assidus le portaient aux nues. Celui qui était déjà l'auteur d'une petite dizaine d'EP nous a fait patienter jusqu'en mai 2022 pour livrer son premier long-format : Fissure de vie.

A en croire vos votes, le résultat s'est avéré à la hauteur ! La popularité de So la Lune n'a ensuite fait que grimper. Le rappeur à la voix si singulière ne s'est pas arrêté sur sa lancée et a depuis publié deux nouveaux EP : Kenna et Wilma en octobre et novembre 2022. Il a également été adoubé par SCH, qui lui a fait l'honneur de l'inviter sur le morceau Transmission Automatique, présent sur la mixtape Autobahn. Une belle récompense pour cet artiste authentique et original et à suivre de très près !

La déception... Ninho ?

Sur la question de la déception de l'année, vous avez eu plus de mal à vous mettre d'accord. D'ailleurs, les rappeurs les plus cités étaient de très gros noms : Ninho, Booba, SCH... N'est-ce pas d'ailleurs la spécificité des grands artistes que de ne pas réussir à satisfaire tout le monde ?

En 2022, N.I. n'a proposé que très peu de titres solo et n'a pas démérité en featuring, que ce soit aux côtés d'Alonzo & Naps avec Tout va bien, ou de Kalash avec Tennessee. Mais peut-être avez-vous été déçus qu'il ne sorte pas la suite de Jefe cette année ? Patience, le prochain album serait déjà sur les rails , et sortira probablement en 2023, pour une nouvelle année rap qui s'annonce d'ores et déjà chargée...