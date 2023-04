Musique, cinéma, jeux vidéo : quel avenir pour Orelsan ?

Une fin de carrière envisagée ?

Depuis la publication de Civilisation en novembre 2021, la question d’une éventuelle retraite artistique d’Orelsan inquiète ses auditeurs. L’album fait référence à une potentielle fin de carrière (“bientôt, vous allez tous m’oublier, désolé mais j'vais devoir vous quitter, dis-toi seulement qu'on a kiffé”), et sa réédition, parue un an plus tard, ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu, au point où l’on a fini par se demander si son outro n’était pas un titre d’adieu.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En interview, Orelsan n’a pas vraiment rassuré ses fans, expliquant ce mystérieux “vous allez tous m’oublier” de manière un brin inquiétante : “cette phrase, c’était aussi une volonté de partir au moment où t’es encore cool, par respect pour le public. De toute façon, à un moment, vous n’allez plus aimer ce que je fais. Donc autant essayer de se quitter au moment où c’est le plus classe” (interview Spotify, décembre 2022). Pour couronner le tout, la deuxième saison de la série documentaire Montre jamais ça à personne n’a fait que renforcer les craintes, le normand déclarant tranquillement face caméra “après, j’arrête le rap”.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

On se demande donc depuis un an et demi si Orelsan en a bel et bien terminé avec la musique, ou s’il reviendra après une période de pause. Si on se fie à ses différentes déclarations, il est difficile d’y voir clair : le rappeur a parlé “d’arrêter avec le personnage d’Orelsan”, de “ne pas ressortir d’album”, mais aussi du poids écrasant des “attentes hyper hautes”. À partir de là, tout est possible : il pourrait travailler sur un cinquième album ; poursuivre sa carrière en sortant uniquement des singles, sur le même modèle que Booba ; disparaître complètement ; ou même foutre un masque, utiliser un logiciel pour changer de voix, et redémarrer une carrière de zéro sous une autre identité (et si Orelsan était Ziak ?).

La majorité des inquiétudes des fans s’est évanouie il y a quelques jours, avec l’annonce de la signature d’Orelsan chez RCA, label de Sony Music France. Plutôt surprenant, ce gros transfert a provoqué énormément de réactions, aussi bien chez les auditeurs que chez les professionnels de l’industrie de la musique. Si le contenu du contrat n’a été que très peu dévoilé, on peut tout de même espérer qu’un ou plusieurs albums inédits fassent partie du deal.

Un nouveau contrat, peu de changements

La première chose à retenir de cette annonce, c’est qu’Orelsan n’a signé qu’en distribution. Sa situation n’évolue donc pas réellement, puisqu’il avait déjà le même type de contrat avec une autre maison de disques, Wagram. Les nombreux commentaires du type “il a signé, il a vendu son âme” ou “il devrait rester en indé” n’ont donc pas bien compris la nature de sa signature. En France, la plupart des grosses têtes d’affiche ont toutes des contrats de distribution, y compris chez ceux qui revendiquent le plus leur indépendance : Jul et PNL avec Believe, Lomepal avec IDOL, Booba avec Universal Music (jusqu’à Trône), tout comme Damso, etc.

Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter au sujet de la marge de manœuvre artistique d’Orelsan : pour résumer grossièrement, il continuera de faire ses projets dans son coin, comme on l’a vu faire dans la saison 2 de Montre jamais ça à personne, pendant que la maison de disques se contentera de placer les albums dans les bacs et de les publier sur les plateformes de streaming. Et pour rassurer encore un peu plus les fans, Orelsan reste lié à 7th Magnitude, le label fondé par Skread et Ablaye.

On remarque aussi que le contrat entre Orelsan et Sony inclut l’exploitation de tout le catalogue du rappeur. Ses quatre premiers albums seront donc distribués par une autre maison de disques à partir de janvier 2025, ce qui ne change absolument rien pour personne (dans le pire des cas, on aura juste droit à des rééditions ou à des best-of). La discographie des Casseurs Flowteurs n’est pas mentionnée dans les communiqués publiés, a priori elle ne fait pas partie du deal à l’heure actuelle.

Musique, cinéma, jeux vidéo ?

L’information la plus surprenante n’est pas directement liée à la nature du contrat signé par Orelsan : dans son communiqué, la maison de disques évoque “de nouvelles façons de faire dialoguer la musique avec les autres univers créatifs et culturels”. En plus de son statut de superstar et de ses chiffres stratosphériques, le rappeur aurait donc été choisi pour sa capacité à créer des ponts cohérents entre différents médias. On pense par exemple à Comment c’est loin : un vrai film de cinéma à mi-chemin entre la fiction et l’autobiographie, avec une thématique rap importante. Sa Bande Originale est construite comme un véritable album, et l’un de ses titres, C’est toujours deux connards dans un abribus, sert de base au générique d’un autre programme télévisé, Bloqués.

Depuis ses débuts, Orelsan s’est positionné plus ou moins consciemment comme un représentant de la culture geek. Les jeux vidéos ou les mangas font pleinement partie de sa personnalité artistique, et ses participations en tant que doubleur aux adaptations animées de One Punch Man ou Mutafukaz n’ont fait que renforcer cette idée. On imagine donc que les prochaines étapes de la carrière du rappeur pourraient insister sur son lien avec ces différents univers. La suite du communiqué de la maison de disques confirme pleinement ce projet, en annonçant vouloir “décloisonner les industries et créer des ponts nécessaires entre la musique, le cinéma, les jeux vidéos”.

On peut donc attendre un ou plusieurs nouveaux albums d’Orelsan, mais pas seulement. S’il est trop tôt pour comprendre les projets dans lesquels le normand choisira de s'investir, les possibilités sont infinies. Il pourrait écrire un nouveau film en lien avec le monde de la musique, à l’image de Comment c’est loin, mais aussi participer à la création de jeux vidéo, ou simplement intégrer certaines licences en tant que personnage, jouable ou non. Qui est prêt pour des petits DLC “Uncharted : Civilisation” ou “Gran Turismo : Caen Edition” ?

Une chose est certaine : si Orelsan prend son temps entre chaque album, et s’il s’est posé la question de la suite à donner à sa carrière après Civilisation, c’est bien parce qu’il refuse de tourner en rond, et qu’il se fixe un niveau d’exigence maximal. Quand un nouvel album arrivera, il sera inévitablement pensé et produit comme un projet différent de ses quatre précédents solos et de ses travaux avec Casseurs Flowteurs. Avant cet hypothétique cinquième album, il pourrait se ressourcer en participant à d’autres types de projets, sur d’autres supports, comme le jeu vidéo, ou le cinéma. Toutes ces expériences pourraient lui permettre de trouver de nouvelles inspirations, et enrichir son univers.

20 ans après ses débuts, Orelsan est loin d’en avoir fini.