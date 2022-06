Naps parle du succès de “La Kiffance”

Personne, mais alors vraiment personne (pas même votre grande-tante) n'a pu y échapper : l'été dernier, un titre a ambiancé toute la France : La Kiffance de Naps. Un an plus tard, le rappeur est revenu sur ce succès impressionnant.

"Faut qu'j'quitte la France, elle a fait la petite frange" - et boum, vous l'avez dans la tête jusqu'à septembre prochain. C'est la magie du titre de Naps, sorti au début de l'été l'année dernière et rapidement devenu viral par sa mélodie efficace et dansante. La bande-originale de l'été 2021 aura été marquée par l'oeuvre du rappeur marseillais, qui n'avait pas envisagé une telle réussite - le morceau est certifié double single de diamant.

Publicité

"Je suis invité sur les plateaux TV maintenant. C’était pas le cas avant !"

En effet, interrogé par le journal 20 minutes, Naps a avoué qu'il voyait "l'album comme un tube, mais pas un gros tube comme ça". Et de poursuivre : "(je ne réalise) pas vraiment. Je le réalise par rapport à l’engouement. Je suis invité sur les plateaux TV maintenant. C’était pas le cas avant !". Un succès tel que le phocéen n'était pas préparé.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Ça a pris une ampleur tellement populaire que ça m’a dépassé", explique-t-il. "Je le voyais comme un tube, mais pas comme un gros tube comme ça. C’est incroyable. Ça y est, il m’appartient plus, le morceau". Et de conclure : "Il appartient à la France, j’ai envie de dire. Et même à plus, parce qu’il a dépassé les frontières".

La belle histoire d'un hit qui restera gravé dans nos mémoires. Et pour cet été, le rappeur a remis ça avec son nouvel album La TN, dont la popularité prévoit déjà d'être au rendez-vous.