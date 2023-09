Nasdas va payer des profs pour donner des cours dans son quartier

Nasdas a bien fait de faire une pause des réseaux au mois d’août ! La première depuis qu’il a percé en 2018 en filmant la vie de son quartier Saint-Jacques à Perpignan, un quartier défavorisé où il est devenu le grand frère, le protecteur et le bienfaiteur en distribuant cadeaux et argent. La rentrée est chargée pour l’homme le plus suivi de France sur Snapchat (5.4 millions de followers) qui s’est lancé un double challenge : mettre en place des cours pour apprendre à lire et à écrire à Saint-Jacques et raccompagner les décrocheurs dans les établissements scolaires.

Montrer aux jeunes du quartier le chemin de l’école

« Je suis d’un quartier où les jeunes ne vont pas beaucoup à l’école » nous confie Nasdas, en marge d’une distribution de matériel de boxe Venum/ Smile mouvement à Cergy-Pontoise (95). L’influenceur veut ramener physiquement les décrocheurs dans les établissements scolaires.

Première étape : du porte à porte pour récupérer les dossiers d’inscription des collégiens et aider les familles à les remplir, « sinon elles ne le feront pas par elles-mêmes » assure Nasdas. Selon lui, certains ne sont jamais allés à l’école : « Oui, on part d’aussi loin ! Paris c’est quelque chose, mais Perpignan c’est encore autre chose ! A 16-17 ans je connais des jeunes de mon quartier qui ne savent ni lire ni écrire ! »

Comme deux précautions valent mieux qu’une, Nasdas a lancé un ultimatum redoutable : « ils ne verront plus le moindre petit sou s’ils ne vont pas à l’école ». Finies donc les distributions généreuses de billets qu’il sort de sa sacoche sombre, mais ce n’est pas une sanction ! « Je veux leur donner le goût de l’école, de se réveiller le matin ! »

Des cours de français débutant pour tous

Nasdas pense aussi à celles et ceux qui sont analphabètes dans son quartier, il va recruter 10 enseignants pour donner des cours de français à tout le monde. « Les profs vont venir chez nous et donner des cours pour tous ceux qui ne peuvent plus faire de rentrée scolaire ». L’influenceur, jamais avare quand il faut mettre la main dans la sacoche pour son quartier, ne veut qu’une chose : « pour tout ce que j’ai fait pour le quartier, beaucoup me disent merci et me demandent comment me le rendre. Ce que je veux, c’est qu’ils apprennent à lire et à écrire et insh’allah en se développant eux-mêmes ! ».

