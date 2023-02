Ne cherchez plus : on a trouvé le fan ULTIME de JuL

Ses nombreuses certifications, l'implication de sa team sur les réseaux ou encore son stade Vélodrome plein à craquer en juin dernier le prouvent : les fans de JuL se comptent par dizaines, voire par centaines de milliers. Mais quels sont ceux qui connaissent réellement sa musique ? Qui peut revendiquer être le plus grand fan du J ?

Ce mercredi 8 janvier, Loris Juliano et son équipe du Bonnette Show ont accueilli l'un des plus solides prétendants au titre. Ils l'ont soumis à un blindtest de haute difficulté, et le jeune auditeur a su reconnaître les titres, mais aussi les albums et les numéros de pistes. Injouable...

Et pour écouter le Bonnette Show avec Loris Juliano et son équipe, branchez-vous sur Mouv' tous les mercredi de 22h à 1h du matin, ou regardez les best-of des précédentes émissions juste ici .