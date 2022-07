Nekfeu, B.B. Jacques, Zamdane, Disiz... Sopico a plein d'idées de feat. pour cette année

Le rappeur le plus rock du game n'en a pas fini avec ses projets. Sopico , qui a sorti son premier album, Nuages , en octobre 2021, a fait la liste des featurings de ses rêves.

"RACK/ROPE" signe Sopico sur son compte Twitter : deux mots créés par l'artiste et qui définissent parfaitement son style. Armé de sa guitare et de flows efficaces, l'auteur de Slide joue avec les styles, et brise les règles du rap pour créer son propre genre. Passionné de Musique avec un grand M, il emprunte à des artistes très divers pour façonner son propre univers. Et après avoir terminé son premier album et participé à la ZZCCMXTP , Sopico n'a pas dit son dernier mot.

Casser les codes du rap

Ce samedi 2 juillet, c'est sa liste de courses de featurings que Sopico a publié sur Twitter. Il commence ainsi avec un premier post : "Deux personnes avec qui j’ai envie de bosser cette année, Disiz et Angèle", écrit-il avec assurance, avant de poursuivre : "Encore deux personnes avec qui j’ai envie de bosser cette année, So la lune et Pomme" - une déclaration assez surprenante, quand on connaît les registres de ces musiciens. Mais Sopico ne s'arrête pas là : "Encore encore deux personnes avec qui j’ai envie de bosser cette année, Zamdane et Bianca Costa", "Encore encore encore deux personne avec qui j’ai envie de bosser cette année, Gazo et Jessie Reyez", "Encore encore encore encore deux personnes avec qui j’ai envie de (re)bosser cette année [Sheldon] et B.B Jacques" et enfin : "Et aussi, un piano voix avec Sofiane Pamart et du coup on appellerait le morceau "Sofiane" vu qu’on a le même prénom".

Une chose est sûre, Sopico ne manque pas d'idées et son génie musical regorge d'envies, que l'on partage aussi : qui ne rêverait pas d'un feat. Sopico - Sofiane Pamart ou Sopico - Gazo ? Le jeune rap-rockeur adore mélanger les styles, et on l'imagine bien avec à peu près n'importe lequel des artistes qu'il a cités. Alors qu'il fait actuellement le tour des festivals et a reçu l'approbation de la critique comme du public, Sopico confirme qu'il est dans le game pour rester, mais aussi pour renverses les codes. Et il compte le faire avec les meilleurs : il n'oublie pas de citer Nekfeu , admettant son admiration pour le rappeur.

Plein de rêves en tête pour Sopico donc, mais aussi pour nous, puisqu'on attend avec hâte de voir lequel de ces projets se concrétisera.