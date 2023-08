Ce que l’on attendrait d’un nouvel album de Nekfeu

Une singularité artistique affirmée

Après des débuts très inspirés par le rap des années 90, avec le côté quasi revival de la première partie de carrière du crew 1995, Nekfeu s’est progressivement forgé une identité artistique bien à part. En équilibre entre ses bases de rap brut et une ouverture musicale toujours plus prononcée, l’auteur de Cyborg est parvenu à définir une ligne bien personnelle. En cas de nouvel album, on s’attendrait donc à le voir continuer d’explorer son propre univers, et surtout, à viser une proposition artistique suffisamment singulière.

Revenir en solo après 4 ans d’absence pour livrer un projet trop commun n’aurait en effet aucun sens. C’est peut-être aussi l’une des raisons d’un si long silence : Nekfeu sait qu’il est très fortement attendu, et qu’il ne peut pas se contenter d’un quatrième album qui ne constituerait pas un rouage majeur de sa discographie.

Des thématiques poussées

C’était déjà palpable dès le début de sa discographie solo, mais c’est particulièrement prégnant sur Les Étoiles Vagabondes : Nekfeu aime agrémenter ses textes de notions philosophico-spirituelles, poser de grandes questions sur le sens de la vie (“parfois, j'me demande si j'existe vraiment”), le destin (“comment on a pu en arriver là ? Malgré une infinité d'trajectoires possibles, le destin a choisi d'nous mener à cet instant précis dans l'univers”), la liberté (“écrire, c'est la première action d'un homme privé de liberté”) et autres thématiques chères aux filières littéraires de l’enseignement secondaire. En cas de nouvel album, on attend donc évidemment de nouvelles réflexions inspirées par les lectures philosophiques du rappeur.

Ce n’est pas tout : Nekfeu a parfois alimenté la polémique avec des paroles engagées (le sort des Rohingyas, des migrants, etc) ou des actions à portée politique (les gilets jaunes, Nuit debout). S’il n’est pas à proprement parler un rappeur militant, on s’attend évidemment à l’entendre s’exprimer sur des sujets qui lui tiennent à cœur.

Des featurings surprenants

Même s’il semble évoluer en autarcie, loin du monde et loin des hommes, Nekfeu reste tout de même un artiste qui aime travailler en équipe. Que ce soit avec ses proches de longue date, ou avec des profils très différents du sien comme Vanessa Paradis ou Crystal Kay, il a tendance à faire beaucoup de collaborations. Etonnamment, on a donc du mal à l’imaginer construire une tracklist entièrement en solo. Publier un album sans le moindre featuring serait donc un moyen efficace de nous surprendre, mais étant donné sa conception de la musique, c’est une option très hypothétique.

On pencherait donc plutôt pour une œuvre moins solitaire, avec les collaborations habituelles (Némir, Alpha Wann, le S-Crew) et des belles voix. Très ouvert aux scènes musicales d’autres continents, Nekfeu pourrait très bien profiter de la sortie d’un nouvel album pour nous faire découvrir des artistes peu médiatisés en France.