Nekfeu, Fianso, PNL, Damso … Où sont-ils passés ?

L’été du rap français est calme, ce qui n’est pas une surprise quand on connait la propension historique de l’industrie de la musique à se mettre en pause pendant les mois de juillet-août. Habituellement, cette inactivité estivale est contrebalancée par l’espoir de vivre une rentrée de septembre spectaculaire, avec plusieurs têtes d’affiche prêtes à en découdre pour arracher la première place du top albums. S’il est encore trop tôt pour tirer de véritables conclusions, on peut tout de même s’inquiéter pour la rentrée 2023 : hormis Freeze Corleone, dont on entendra malheureusement parler la majorité du temps pour des raisons extra-musicales, et peut-être Oboy si la publication de son sixième projet se confirme, aucune grosse sortie n’est annoncée.

Après avoir misé sur l’hyperproductivité pendant de nombreuses années, les stars du rap français ont tendance à changer de stratégie. A quelques exceptions près (notamment Jul), les rappeurs les plus médiatisés choisissent majoritairement d’espacer les sorties. Les objectifs sont nombreux : ne pas lasser le public, créer de la demande par l’absence, transformer chaque sortie en événement afin d’en maximiser l’impact, et, bien entendu, prendre le temps de vivre un peu entre deux albums afin de nourrir son inspiration artistique.

La perspective d’un mois de septembre aussi calme pose tout de même des questions : où sont passées nos têtes d’affiche ? Jusqu’à quand devra-t-on attendre avant le retour des grands absents ? Est-ce une opportunité pour les artistes moins exposés, qui, en l’absence de monstres médiatiques, ont le champ libre ? Qui manque le plus à ses fans : Nekfeu ou PNL ?

Fianso : peut-on réellement parler d’absence ?

Après une première partie de carrière chaotique entre 2006 et 2016, Fianso a effectué la bonne percée au bon moment avec la série JesuispasséchezSo. Loin de se contenter de récolter le fruit de dix années de travail, il s’est littéralement mis en tête de dévorer le monde entier. Devenu producteur, acteur, patron de label, conférencier, investisseur, propriétaire d’une écurie de gaming, et moult autres casquettes, Sofiane Zermani a beau laisser épisodiquement en suspens sa carrière musicale, il n’est absolument jamais en pause.

Plus de deux ans après son dernier album, La Direction, le rappeur du Blanc-Mesnil a préféré se concentrer sur ses autres activités, Plutôt discret sur le plan musical depuis 2021, il a signé son retour juste avant l’été avec un nouvel épisode de JesuispasséchezSo. On commence à bien connaître le bougre, et on se doute qu’il n’a pas balancé un clip sur un coup de tête, juste parce que ça le démangeait. On peut donc s’attendre à le voir reprendre le micro assez rapidement, et on peut supposer qu’un nouveau projet devrait suivre à la rentrée ou à l’automne. Reste à savoir dans quelle direction compte nous emmener Sofiane : va-t-il poursuivre avec son image de patron du CAC40, comme dans son dernier album ? revenir à un rap plus street et plus instinctif, façon JesuispasséchezSo ? Ou peut-il nous surprendre en enrichissant son univers artistique avec une vision inédite ?

Nekfeu : faut-il croire au retour le 27 août ?

On fait difficilement plus discret que Nekfeu, qui reste paradoxalement l’une des plus grosses têtes d’affiche du rap français. Déjà très à l’écart des circuits médiatiques en période de promotion d’album, le rappeur n’a publié aucun projet solo depuis 2019 et la sortie des Étoiles Vagabondes. Depuis, ses fans guettent les indices d’un potentiel retour aux affaires, mais malheureusement pour eux, l’auteur de Cyborg ne laisse rien filtrer. Visiblement convaincu qu’une existence loin des projecteurs est le meilleur moyen de préserver son bien-être, il a déserté la sphère médiatique, les réseaux sociaux, et tout autre moyen de rester en contact direct ou indirect avec son public.

L’absence de réponses ayant tendance à stimuler l’imagination du public, et par conséquent à susciter des théories pour tenter de combler le vide, de nombreux internautes croient au retour du Nek le 27 août. La raison ? Sur le dernier album du S-Crew, Nekfeu pose “dans 444 nuits tout pile, la lumière éclaire c’que l’on a accompli”. A priori c’est juste un joli hommage à Népal, mais si l’on ajoute 444 jours à la date de sortie de l’album du S-Crew, on tombe donc sur ce jeudi 27 août 2023. Une sortie de projet à minuit ? Un docu, un film ? Ou juste une immense déception pour ceux qui y croient dur comme fer ?

PNL : y aura-t-il une suite ?

Il y a encore quelques jours, on se demandait si la discographie de PNL avait connu sa conclusion en 2019 avec Deux Frères, ou si un cinquième projet finirait par voir le jour. Alors que le duo a battu tous les records avec son dernier album, et que la suite de son aventure a été freinée par une petite pandémie qui a mis à mal sa tournée et ses différents concerts, rien n’indique, à l’heure actuelle, qu’une suite est prévue. Seulement, rien n’indique le contraire. En fait, on patauge totalement, et si l’espoir sera le dernier à mourir, le temps commence tout de même à être très long pour les fans du groupe.

On a donc très peu de chances de se mettre un nouvel album de PNL sous la dent à la rentrée, mais ça n’empêche pas de voir plus loin, d’autant que les deux frères ont toujours su teaser au mieux leurs différentes sorties. Un simple “ça recommence” publié en story suffirait d’ailleurs à confirmer une sortie. La difficulté est d’un autre ordre pour PNL : après avoir réalisé des chiffres aussi spectaculaires, être monté au sommet de la Tour Eiffel, et avoir remonté les Champs Elysées, comment relancer la machine de manière aussi mémorable ?

Pour être à la hauteur de sa réputation, le groupe est quasiment contraint à une programmation ultra-ambitieuse. Comment répondre aux exigences du public quand on a déjà touché les sommets ? Quel décor, quel lieu, quel concept fort pour livrer un clip aussi impactant qu’Au DD ? Comment enchainer sur un nouvel album après le succès critique et commercial de Deux Frères ? Pour Ademo et N.O.S, les défis sont de taille.

Damso : un dernier tour avant le grand départ ?

Le belge est sans conteste l’un des numéros 1 sur la période 2015-2020. Chacun de ses albums a été un carton monstrueux, son image a été parfaitement gérée, et même les polémiques potentielles (l’hymne belge pour le mondial, les morceaux Julien, Une âme pour deux, Amnésie, le beef avec son ancien collègue) ne l’ont pas vraiment atteint. Reste que personne n’a vraiment compris son histoire de tour du monde en caravane.

Damso a annoncé plusieurs fois (en 2018, en 2020, en 2021, en 2022) qu’il comptait prendre sa retraite artistique, et a publié l’an dernier un clap de fin sur son compte instagram, avec une date : 30 mai 2025. Cette échéance ultime correspondait-elle à la date de sortie de son tout dernier album ? Y aura-t-il d’autres projets d’ici là ? Que compte-t-il faire ensuite ? En attendant de comprendre ce qu’il se passera dans deux ans, les fans du bruxellois se font des nœuds au cerveau. La sortie d’un nouvel album de Damso serait quoi qu’il en soit un énorme événement. On a peu de chances de croire à une publication à la rentrée, mais rien n’empêche d’espérer un retour avant la fin de l’année 2023.