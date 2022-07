Nekfeu : pourquoi "Humanoïde" est l'une des plus grandes intros de l'histoire du rap français

Qui n’a pas été marqué par le titre ? Plus de 6 minutes de questionnement où chaque personne est capable de se retrouver. Nekfeu fait face à ce qui a fait de lui un être humain défectueux par le biais d’un raisonnement propre à tous, en commençant par lui-même. Une intro qui ouvre parfaitement Cyborg, le deuxième album de Nekfeu, et met l’auditeur au courant de la couleur et des thématiques qui seront abordées durant près d’une heure.

Une combinaison texte + instrumental qui marque

Dans Humanoïde, le rappeur enchaîne les phrases frappantes par leur simplicité aux sens souvent complexes et intenses. Un alliage de fond et de forme justement maîtrisé pour marquer l’auditeur et lui laisser la possibilité de se reconnaitre qu’importe son origine ou même son statut social.

Publicité

"Est-ce que tu t'es d'jà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement ? Gentille en privé mais, d'vant les gens, cruelle et légère."

Le titre cherche également à pointer du doigt la société qui se métamorphose vers une civilisation digitale au point d’en perdre son humanité, et de devenir cyborg. Un monde où les valeurs que prône le rappeur, marqué de son vécu, s’oublient au détriment du succès, de la fortune et autres vices superficiels.

"J'ai pas fait d'études, j'emmerde tes politiques, j'ai pas fait HEC

J'ai pas b'soin d'ça pour m'exprimer quand j'vois des pauvres sur la chaussée

J'connais les tafs de merde, les potes qui partent, le shit dans la chaussette

J'me suis longtemps d'mandé si j'pouvais faire quelque-chose mais, là, je sais."

Le rappeur boucle le morceau en dévoilant que ce texte est finalement une ode à ceux qui restent fidèle à eux-mêmes, dans un monde où la singularité est souvent soignée par le rejet.

"C'est pour les cyborgs défectueux, les Elephant Man, les mecs instables qu'ont des putains d'valeurs mais les défendent mal, humanoïde"

L’instrumental, quant à elle, démarre dans sa forme la plus brute, composée de très peu de matière. Sa structure évolue au fil du morceau en suivant l’intonation du rappeur jusqu’à atteindre un climax. La prod a d’ailleurs été réalisé par Népal en co-prod avec Diabi, et était destinée dans un premier temps à Alpha Wann.

Le morceau est portée par sa combinaison texte + instrumental si efficace et percutante qu'on ne peut clairement pas manquer de le placer dans le rang des meilleures introductions et qu'on peut considérer le morceau comme un chef d'oeuvre.

Une intro validée par les auditeurs et ses pairs

L’œuvre global sera d’ailleurs magnifiquement accueilli alors que le rappeur avait annoncé la sortie projet seulement quelques minutes avant minuit, lors de son concert à l’Accor Arena le 1er décembre 2016. Trois ans après, Cyborg sera certifié disque de diamant. Un succès certain auprès des auditeurs de rap mais aussi de ses proches puisqu’ Alpha Wann avait également révélé que ce projet était selon-lui son meilleur (pour le moment), autant dire que c'est un vrai argument de force venant du rappeur dont uniquement sa qualité est en guise de promo !

Capture d'écran de la story Instagram d'Alpha Wann - Alpha Wann

Une introduction qui a définitivement frappé les esprits au point d’obtenir la certification de single de diamant.

Alors oui, les streams ne définissent en rien la vraie valeur d’un titre. Cependant, il serait mentir de dire qu’Humanoïde n’a pas su convaincre la plupart de ses auditeurs. A tel point que le morceau a atteint plus de 50 millions de streams obtenant ainsi la certification de single de diamant. Une consécration méritée, et plutôt rare pour un titre aussi introspectif qui n’a pas réellement été joué en radio. Ce qui témoigne bien de l’impact du morceau, qui peut être considéré à coup sûr comme une des meilleurs intros du rap français.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le rappeur continuera d’ouvrir de cette manière dans Les étoiles vagabondes, avec une intro éponyme qui marque la fin de plus de deux ans de pause. Reste à voir comment Nekfeu clôturera cette nouvelle absence, lui dont un extrait a été dévoilé sur le compte Instagram de Hugz Hefner.

Les meilleures intros du 21ème siècle

Parmi les plus grandes intros du rap français après 2000, on pense évidemment à Tallac de Booba produit par Skread, Bizon de Kaaris, Freeze Rael de Freeze Corleone, Le Piège d'Alpha Wann, John Lennon de SCH, Le monde ou rien de PNL... et sans hésiter Humanoïde fait bien partie de ce panthéon des intros.