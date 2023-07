Nélia Barbosa : "le kayak, j'ai décidé que ce serait mon sport, sans penser à la compétition"

"Le kayak, ça a été une thérapie pour moi." Nélia Barbosa est une mordue de sa discipline. La sensation de glisse sur l'eau, la liberté, ça a tout de suite accroché entre ce sport et elle. "J'avais 12 ans. J'avais enfin trouvé une activité où je n'avais pas besoin d'être debout et d'utiliser mes jambes. À ce moment-là, le kayak, j'ai décidé que ce serait mon sport, sans penser à la compétition." Les premiers coups de pagaie en colonie de vacances se transforment rapidement en une philosophie de vie.

En 2017, Nélia doit se faire opérer. Sa neurofibromatose, diagnostiquée alors qu'elle n'avait que quinze mois, lui fait mal. "L'annonce de l'amputation a été une période très dure. La première chose que j'ai faite après l'annonce du chirurgien, c'est d'aller au kayak. J'avais besoin d'extérioriser."

Après son amputation, Nélia met le kayak au premier plan dans sa vie, elle s'accroche à ce qui lui a permis de se sortir de cette maladie et de mieux accepter son handicap. Résultat, en 5 ans de compétitions, elle est présente à huit reprises sur des podiums internationaux. "En commençant, la compétition en handisport, je m'attendais à me faire dépasser par toutes mes concurrentes et finalement mon expérience en slalom m'a permis de me préparer."

De l'or aux Jeux paralympiques ?

Nélia Barbosa connaît les olympiades. En 2020, elle participe aux Jeux paralympiques de Tokyo et s'incline devant la Britannique Laura Sugar en finale du 200 mètres KL3. En 2024, elle compte bien prendre sa revanche olympique. "Les Jeux de Paris, on commence à réellement en parler depuis une bonne année. Évidemment, il y a une certaine connotation parce qu'on a envie de briller à domicile et de faire mieux qu'aux Jeux précédents."

Mais tout n'est pas encore joué pour l'athlète. La saison 2023-2024 est décisive. "Un an, c'est très long et très court à la fois. J'essaie de me dire qu'il y aura plein d'étapes. Il y a les qualifications qui devraient bien se passer. Et puis, il y a toute la partie entraînements. Pour l'instant, je ne pense pas au jour J. Je profite de chaque instant parce que ça va être une aventure exceptionnelle."