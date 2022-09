Népal : après "444 vies" de Sopico, retour sur les plus beaux hommages en sa mémoire

Bientôt trois ans depuis le départ de Népal, et on a toujours du mal à réaliser. On est loin d'être les seuls à toujours écouter en boucle les couplets du rappeur de Sundance, qui résonnent encore fort dans nos oreilles.

C'est le 19 novembre 2019 que le rappeur et beatmaker français, dont le visage est humblement dissimulé derrière un voile, est décédé. Son entourage est sous le choc : membre de la 75e Session, proche de L'Entourage et des gars de 1995, son départ résonne comme un tremblement de terre dans le rap francophone. Depuis, la mémoire du jeune parisien de 29 ans est soigneusement entretenue par ses proches et ceux qu'il a influencés. Dernier hommage en date : le couplet de Sopico sur 444 vies, issu de son album Nuages/Orages. À l'occasion, on a déniché les meilleurs hommages à ce monument du rap parti trop tôt.

Publicité

Sopico - "444 vies"

"J'ai les larmes quand je pense à ta magie

Pour moi t'es pas parti, 444 vies

J'lève la tête vers le ciel dans la cabine

J'oublie pas les montagnes que t'as gravi

Mamen faut que je laisse aller

Laisse ma peine faut que je laisse aller

Laisse ma peine

Tu baisses la tête quand je baisse la mienne"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Nekfeu - "N'oublie pas" (S-Crew)

"Depuis qu't'es parti, j'me prends la tête, j'ai lu tous les livres d'Hermann Hesse

L'impression de mieux comprendre tes textes et tes yeux glacés comme ceux des immortels

Comme tous ceux qui choisissent de se taire , t'avais l'énergie, l'aura puissante (Puissante)

J'm'en rappellerai toujours, même quand la vie n'aura plus d'sens

Enterrer nos armes dans la terre et le sable, on est l'espèce humaine

La pierre et le sabre, la parfaite lumière , ceux qui ont péri le savent

C'est toi qui as fait le logo, on le porte sur le cœur , comme tous ceux qu'on a perdus, c'est la vie ma le-gueu

Et le vice de l'orgueil, j'en veux plus dès lors que tu recollais les miens

Le cœur sur la main, ton binôme inconsolable

Depuis, même quand l'ciel est bleu, les Tortues Ninja courent sous la pluie

Loin de la surface, tout là-haut, les bons se retrouveront paraît-il

On espère que tu surferas si Dieu le veut, sur une des quatre rivières du Paradis

Crois pas qu'on t'oublie"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jazzy Bazz - "Coeur, Conscience"

"J'ai plus confiance en notre propre nature, mec de Paris Nord affamé, j'crois que Babylone a gagné, j'me sens pas bien si je bosse pas dur (Dur)"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Georgio - "À ma place"

"La dernière fois qu'j'ai vu Népal

J'pensais pas qu'ce s'rait la dernière"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Limsa d'Aulnay

"J'me sens pas bien, j'me sens à l'étroit

J'peux plus r'garder l'clip de Daruma et j'peux plus écouter Trajectoire"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sheldon - "Fumée"

"J'me sens solo dans les ruelles de ma ville

D'puis qu'il est plus là, j'ai un drôle de truc dans l'bide"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alpha Wann - "Pistons vs Pacers"

"J'fais mes affaires dans le son (le son)

Comme Népal j'fais mes affaires dans le fond (le fond)"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Sneazzy - "Étincelles"

"Entre khos, jamais on se sépare (jamais),

si y a heja, on se dépanne (si y a heja, on se dépanne)

Paix à l'âme de Népal (paix)"

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Laylow a passé l’instru de "Rien d’Spécial" lors d’un concert

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Doums a aussi de nombreuses fois évoqué son ancien acolyte…

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

On n’oubliera pas les différentes fresques réalisées par la 75e session dans Paris

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Ou encore le portrait hissé lors de la Pixel war**,** illustrant le monument qu’est Népal pour le rap français…