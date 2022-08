NeS : focus sur cette nouvelle pépite du rap français

NeS est un jeune rappeur qui a commencé à se lancer dans sa passion vers 2018 et qui connait une vraie évolution depuis 1 an. Ce 24 août, il a sorti le clip TOPAZ. Un clip qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux et qui nous donne l'opportunité de parler de ce nouveau talent.

NeS, la nouvelle pépite du rap français

Son premier projet, il le dévoile en septembre 2020. Intitulé Offline, l'EP est très influencé par un mélange boom-bap / lofi. Dans la forme, NeS s'apparente, à ce moment, au Lomepal des débuts. Quelques mois plus tard, il sort Offline part. 2. Et si le projet conserve les mêmes bases que le premier, on sent une amélioration dans le mastering et on aperçoit les prémisses des sonorités new-wave.

Puis arrive, en août 2021, N.E.S vol.1. C'est à ce moment que NeS semble trouver sa direction artistique pour les prochaines années. Catégorisée par des prods très déstructurées, une ambiance robotique/futuriste et des flows variés, le tout sans délaisser la qualité d'écriture. Il entre ainsi dans l'équipe de ceux qui apportent de la fraîcheur avec leurs sonorités new-wave tout en restant attachés au Hip-Hop et aux notions de techniques (La Fève, Rounhaa, H JeuneCrack...).

NeS commence alors à se faire un petit nom dans le game. Il fera la rencontre de son nouvel entourage : YVNNIS, Luther, Lyre ou encore Gius. Un entourage qui semble aujourd'hui plus proche que jamais, composé de rappeurs qui n'hésitent pas à collaborer régulièrement ensemble.

2022 est l'année du vrai step-up pour NeS. Il dévoile Cosmic en janvier, un projet abouti avec une nouvelle évolution, très bien reçu par la critique. Son nom commence alors à circuler avec insistance sur les réseaux sociaux et être de plus en plus partagé par les médias. CQSS n'est qu'une confirmation de l'engouement qui commence à arriver. Sorti en avril dernier, l'EP de 4 titres montre l'étendu des talents de NeS et fait encore plus monter la hype autour du jeune artiste.

La confirmation avec "Topaz"

Si certains avaient encore des doutes sur l'ascension réelle de NeS, son dernier titre, Topaz, a mis tout le monde d'accord. Dévoilé ce mercredi, le morceau s'installe déjà comme une référence dans la discographie du rappeur, et il faut le dire, on le sent plus à l'aise que jamais.

"Chaque line, c'est une brique pour ma future maison, pour qu'j'apparaisse dans l'futur des autres"

Produit par Poivre Blanc & Jead, le titre n'a pas manqué de faire du bruit sur les réseaux au point d'arriver aux oreilles du cher Mehdi Maïzi qui visiblement, a également validé :

Mais c'est aussi un véritable succès auprès du public :

Pour appuyer un peu plus ce que dégage le titre, NeS a décidé de le mettre en image dans un clip tout autant léché. On y retrouve des plans, sur le principe plutôt simples, mais de goût qui cumule déjà plus 8000 vues en seulement 2 jours.

"On est tous un mec che-lou pour l'autre, si tu l'es pour trop de gens, c'est que t'es unique"

Topaz semble être sorti en tant que single, mais on espère très vite pouvoir le retrouver avec de nouveaux morceaux.