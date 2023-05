NeS, le new school fait du old school

Productivité spectaculaire, rentabilité au top, puissance médiatique incontestable : le rap français affiche une santé impressionnante, affichant des performances dont personne n’aurait osé rêver il y a encore dix ans. On peut évidemment s’en féliciter : après des décennies de mise à l’écart voire de stigmatisation par les médias généralistes, le rap peut enfin se considérer vainqueur. On peut aussi voir le revers de la médaille : l’énorme économie générée par la musique peut dénaturer la démarche des artistes ; les grosses initiatives médiatiques (Nouvelle École, Les Flammes) sont décriées au sein même du mouvement ; la forte productivité de la scène actuelle se fait au détriment de la longévité des carrières.

Du côté des auditeurs, difficile de suivre. Les étoiles montantes disparaissent avant même d’avoir été consacrées, de nouvelles têtes d’affiches apparaissent chaque année, et les tendances se chevauchent l’une après l’autre sans parvenir à s’installer durablement. Une nouvelle vague succède à une nouvelle génération, qui suivait elle-même une new-wave : comme l’a bien résumé le old-timer Flynt dans l’un de ses derniers titres , “y’a une nouvelle génération tous les jours, comme dans le foutre”.

Publicité

Les dynamiques qui guident ce renouvellement permanent, sont, comme dans toute forme d’art, cycliques. Le retour au premier plan du boom-bap l’a prouvé ces derniers mois : c’est dans les vieilles casseroles qu’on fait la meilleure cuisine. On ne s’étonne donc pas de retrouver les codes du rap des années 90 chez des artistes nés dans les années 2000. C’est par exemple le cas chez NeS, un garçon qui revendique directement l’héritage de ses aînés quand il se présente à son public : “j’rappe comme un an-iens, j’ai même pas 20 piges”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Jeune à l’ancienne

Malgré la description qu’il fait de lui, résumer NeS à un profil de jeune rappeur maîtrisant les codes d’un rap né avant lui serait à la fois réducteur et trompeur : on est loin du boom-bap caverneux qui tient le haut du pavé en ce moment, même si son influence est palpable. Les références du rappeur tendent clairement vers les artistes capables d’écrire des couplets denses et de donner de la profondeur à leurs textes. Ses ambitions artistiques sont très clairement affichées lorsqu’il pose, au détour d’un featuring avec Luther, “j’écoute Kendrick, j’écoute pas Kaza”. Il s’agit d’une manière très directe de se positionner sur le très large échiquier du rap : il n’est pas là pour faire danser, ni pour devenir la prochaine coqueluche des programmateurs de showcases en chicha.

Dans l’auto-description, NeS “qu’un petit gars de banlieue un peu geekos qui se bousille au rap”, une impression confirmée par ses différentes interviews : chez Grünt, il raconte par exemple la manière dont il a appréhendé l’écriture particulière d’Oxmo Puccino , après avoir eu beaucoup de mal à comprendre son oeuvre lors de ses premières écoutes. Là encore, attention à ne pas le résumer à un profil d’apprenti décortiquant avec application les textes de ses aînés et surlignant les rimes au stabylo : on parle quand même d’un garçon qui a inauguré sa discothèque personnelle en achetant un album de Gradur, on y réfléchira donc à deux fois avant de le traiter de puriste.

NeS partage tout de même un point commun avec toute la génération actuelle : ses références musicales sont ancrées dans les années 2010. Là où les freestyles de l’Entourage ou de la Sexion d’Assaut ont été des points d’entrée essentiels pour certains auditeurs, lui s’est passionné pour les performances de Lomepal, Caballero et Jeanjass chez Grünt. Si sa production actuelle s’éloigne de plus en plus du travail de ses modèles, ses premiers faits d’armes dans le rap restent très marqués par leur influence.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Un artiste qui met tout le monde d’accord

Trois ans après son premier projet, cinq ans après ses premiers pas au micro, le rappeur du 94 a donné une véritable impulsion à sa carrière lors de la période 2022-2023. Très productif, il a su transformer l’enthousiasme naissant autour de son travail en véritable engouement. Surtout, là où les artistes en phase de croissance peuvent subir une catégorisation involontaire de la part des auditeurs ou des médias, NeS a convaincu un spectre très large d’observateurs. En clair : il est aussi bien vu par Konbini que par l’Abcdrduson, c’est un peu comme si une recette parvenait à s’imposer à la fois à O’Tacos et à La Dame de Pic.

Cette très bonne presse révèle d’ailleurs une difficulté pour les médias à traiter correctement de sa musique : Jack (Canal Plus) évoque “des pulsations électroniques ou des sonorités héritées du jazz et des musiques synthétiques”, l’Abcdr résumé plus justement en qualifiant sa musique de “boom-bap lo-fi déstructuré”, mais globalement, on se rend compte qu’il est extrêmement difficile de ranger NeS dans une case. C’est évidemment une très bonne chose, puisqu’il n’y a rien de plus difficile que de se défaire d’une étiquette, mais ça rend le personnage insaisissable, et donc son œuvre potentiellement plus difficile à appréhender.

Hormis les sonorités lo-fi citées plus haut, on peut tout de même identifier quelques grandes caractéristiques : d’un côté, des couplets denses, plutôt personnels, avec une propension assez nette aux assonances et aux rimes multisyllabiques : de l’autre, des prods aux accents futuristes, qu’elles soient plutôt aériennes (Topaz), minimalistes (A/R) ou plus pesantes (-94°C).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une grosse marge de progression

Affichant une grosse productivité depuis trois ans, NeS parvient jusqu’ici à concilier son rythme de publication avec un véritable élan de créativité. Attaché à développer le fond tout en soignant la forme, il a le mérite d’afficher une véritable ambition artistique, et surtout, de parvenir à progresser projet après projet. Entre spontanéité dans l’écriture, recherche constante de technique, et volonté de livrer une œuvre suffisamment sophistiquée, il donne encore le sentiment de ne pas avoir atteint sa forme définitive, et devrait donc, en toute logique, continuer à faire évoluer sa proposition au cours des prochaines années.

Avec une grosse marge de progression, des références solides, et une palette technique déjà rodée, NeS pourrait devenir l’une des valeurs sûres du rap français de la décennie en cours. La musique étant une forme d’art cyclique, on retrouvera peut-être dans dix ans de jeunes rappeurs le citant comme une référence, étudiant ses textes, et surlignant ses rimes au stabilo.