Neuf albums sous-côtés qui sont passés sous les radars, en 2023

La Fève, Khali, Rounhaa, J9ueve, tous ces noms sont devenus très vite identifiables au sein de la scène rap. Cette vague de nouveaux artistes, plus vulgairement étiquetée "New Wave" a ouvert les portes à d'autres rookies. Le rap se renouvelle, se modernise et les barrières entre les styles sont de plus en plus floues. 2023 n'a débuté que depuis trois petits mois, pourtant de nombreux projets "underground" sont déjà sortis du lot de par leur qualité. Pour les curieux, les retardataires où même les plus aguerris, on a dressé une liste de 9 projets qui valent le détour.

Petit disclaimer : certains artistes de ce top sont loin d'être des débutants, mais ils font encore partie de la catégorie "rappeurs émergents"...

Yvnnis - NOVAE

Indubitablement l'un des albums les plus marquants de ce début d'année. Après une année 2022 charnière, où Yvnnis a commencé à être identifié au sein de la scène rap. Avec NOVAE, il délivre une carte de visite aboutie qui témoigne de la grande étendue de ses talents. MC scientifique de la rime, il réussit à retranscrire ses influences purement hip-hop sur des productions aux empreintes beaucoup plus modernes.

Houdi - La folie des grandeurs

C'est le nouveau chouchou des auditeurs . Alors qu'il assure avoir débuté le rap, il y'a un an seulement, Houdi propose pourtant une palette déjà très variée. La folie des grandeurs est son premier projet aussi complet. Sa force : savoir alterner avec une grande justesse entre un personnage doté d'un sens de l'humour très efficace et un talent incontestable pour le rap. Nonchalance, auto-dérision et phases hilarantes sont au rendez-vous.

Karmen - 100 Diamants

Après avoir vaincu son cancer, Tortoz est de retour sur scène avec un nouveau nom : Karmen. Nouveau départ, nouvelle musique. Il semble avoir franchi un palier très net avec 100 Diamants, album qualitatif totalement en phase avec les sonorités actuelles du rap français. Ses skills en topline étaient déjà connus du public, mais cette fois-ci, il place la barre encore plus haut apportant une importante replay value sur chaque morceau.

Baby Neelou - Bromance

Baby Neelou est issu de la génération dorée de Soundcloud, adepte du DMV flow. Le rappeur de Bordeaux propose avec Bromance un album excellent dans son registre. Son aisance sur les prod et la légèreté de son écriture correspondent parfaitement avec l'ambiance globale du projet, dont les reflets parfois jazzy sauront plaire à beaucoup de monde.

Asinine - XIII

En quelques mois seulement, Asinine s'est imposée comme l'une des artistes les plus intéressantes à suivre. Sa musique dénote grâce une plume très juste, chargée en sentiments. Très douée pour dépeindre la tristesse, elle livre un premier projet de 3 titres parfait pour comprendre l'artiste. Avec ses productions glitchées et ses punchlines brise-cœur, XIII s'avère être un premier tremplin pour une artiste qui n'a pas fini de faire parler d'elle...

8Ruki - INT8TION

Principal instigateur du mouvement Plug en France, 8Ruki fait probablement partie des rappeurs les plus expérimentés de ce top. INT8TION marque une véritable prise de maturité dans son évolution. Accompagné de Binkz Beatz à la production sur l'intégralité du projet et quelques membres du gratin de l'underground français, 8Ruki frappe un grand coup avec son dernier projet.

Sadandsolo - Subsahara

Sadandsolo s'affirme comme une figue très atypique de la scène actuelle. Sa musique, difficilement qualifiable, dénote par son originalité. Très versatile, Sadandsolo étend toutes ses capacités au fil des 24 minutes intensives du projet. Son énergie remarquable lui permet de proposer des morceaux surprenants. Et nul ne doute qu'il ne va pas tarder à marquer les esprits.

Malcolm - La nuit nous va si bien, après l'or du soir

À peine 3000 auditeurs par mois et pourtant, ce n'est pas le talent qui manque chez Malcolm. Très loin d'être un rookie dans ce rap jeu, il n'a malheureusement jamais connu l'exposition qu'il mérite. La nuit nous va si bien après l'or du soir est une petite pépite inconnue qui vaut clairement le détour. Malcolm varie facilement entre de très nombreux styles différents, tout en réussissant à garder une homogénéité remarquable.

Kay The Prodigy - Eastern Wind

Pour ce dernier projet, on a un peu triché, c'est vrai... Sorti en toute fin d'année 2022, Eastern Wind a fait l'effet d'une petite bombe au sein du microcosme rap underground. Le public y découvre une rappeuse qui affirme en toute décontraction sa féminité et propose un égo-trip bien utilisé qui a très vite résonné dans les oreilles des fans. Il n'en fallait pas plus pour rentrer ce projet dans cette liste.