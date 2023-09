Niaks peut-il devenir une véritable tête d’affiche ?

Mantes-la-Jolie, c’est pas le bout du monde…

Malgré un gros vivier d’artistes et quelques noms inscrits dans la légende, le 78 est rarement cité parmi les départements moteurs du rap français. Avec leur géographie particulière (à vue d’œil, 50% de campagne et 50% de cités) et leurs énormes disparités sociales (il y a un monde entre le fin fond des Mureaux et le centre historique de Versailles), les Yvelines sont un territoire particulier, avec des scènes musicales tout aussi diamétralement opposées : le 78, c’est Expression Direkt, bien sûr, mais c’est aussi 47Ter.

Désormais, le 78, c’est aussi Niaks, fier représentant de Mantes-la-Jolie, dont le premier album, Mandat de Dépôt, sera disponible ce vendredi 29 septembre. La sortie de ce projet solo ambitieux devrait sanctionner définitivement sa montée en puissance entamée il y a trois ans, et nous éclairer un peu plus sur le véritable statut du rappeur : s’agit-il d’un talent brut dont les promesses sont encore à confirmer, d’un artiste accompli qui a déjà atteint son acmé, ou d’une potentielle tête d’affiche qui va continuer à grandir ?

Une série de freestyles en 2020, un premier projet pour se présenter en 2021, un autre plus ambitieux en 2022, avant un premier album en 2023 : le déroulé chronologique de la carrière de Niaks suit un schéma d’une simplicité absolue, avec une méthodologie déjà éprouvée chez bon nombre d’artistes. Le rappeur du Val Fourré ne brûle pas les étapes, occupe le terrain chaque année tout en laissant suffisamment d’espace entre les sorties pour créer l’attente, et surtout, se fixe des objectifs plus importants à chaque nouvelle échéance.

Une montée en puissance méthodique

Là où Commission Rogatoire (2021) faisait office de carte de visite d’un artiste émergent, Comparution immédiate, un peu moins d’un an plus tard, représentait en effet une grosse évolution, avec une narration romancée servant de structure à un projet par conséquent plus cohérent et homogène. Sans aller jusqu’à adopter la construction très cinématographique de Sch sur JVLIVS, Niaks a fait le choix fort et assumé de proposer un récit complet rythmé par des dialogues tout au long de la tracklist. Là où le marseillais proposait un scénario mafieux fantasmé, le mantais raconte une histoire beaucoup plus terre-à-terre. Dans les deux cas, cette narration vise surtout à appuyer les trames déjà présentes dans les textes de l’un et de l’autre.

Sur le plan des thématiques, la proposition de Niaks pourrait presque être vue comme un hommage aux grandes traditions du rap français : on y parle de commerce de proximité, d’allers-retours à Rotterdam, de grosses sommes à l’origine douteuse, et de divers modèles d’armes à feu. On pourrait donc citer un nombre incalculable de noms dont le rappeur de Mantes-la-Jolie serait l’héritier : Expression Direkt, LIM, Salif, le Ghetto Fabulous Gang, Mac Tyer, etc. Cependant, là où le rap de rue a eu tendance à s’adoucir ces dernières années, avec un fond inchangé mais des formats beaucoup plus légers, Niaks revient à ce qui a fait la force des générations précédentes : du rap dense et sans artifices, en contact direct avec la réalité du terrain.

S’il incarne moins les sonorités très traditionnelles du rap français que d’autres comme Souffrance ou Lesram, le mantais s’inscrit tout de même dans la même type de mouvance. Comme d’autres arts ou mouvements culturels, le rap est un genre cyclique, qui effectue depuis trois ans un véritable retour aux sources. La technique et les textes redeviennent des critères prioritaires à l’écoute d’un album, les notions de mélodie (pas totalement absentes chez Niaks) ou de toplines étant par conséquent moins centrales.

Entre tradition et modernité

Au sein de cette tendance, on peut tout de même distinguer deux voies différentes : certains visent à émuler le son et le style des années 90, y compris dans les détails (mixage, grain d’image), tandis que d’autres cherchent plutôt un compromis entre tradition et modernité. Niaks fait indubitablement partie de la deuxième catégorie. Conscient qu’il ne fait que contribuer à l’existence d’un genre musical qui a déjà ses lettres de noblesse, respectueux du travail de ses aînés, il conserve une oreille attentive aux évolutions plus récentes et notamment à la production des plus jeunes générations.

Cet équilibre entre modernité et tradition se retrouve aussi dans la construction de sa discographie : alors que la tracklist sous forme de storytelling de Comparution Immédiate rappelait les travaux de Sch ou Laylow ces dernières années, l'enchaînement chronologique de ses projets pour aboutir à une véritable trilogie reprend une stratégie plus ancienne. Niro (Paraplégique, Rééducation, Miraculé), Disiz (Lucide, Extra-lucide, Transe-lucide) ou Rockin Squat (Confession d’un Enfant du Siècle volumes 1, 2 et 3) ont en effet déjà mis sur pied de véritables trilogies. Le cas de Niaks (Commission Rogatoire, Comparution Immédiate, Mandat de Dépôt) rappelle particulièrement celui de Niro : il s’agit d’un artiste en développement qui grandit projet après projet, et chaque sortie se veut un peu plus ambitieuse que la précédente.

Franchement encourageants, les retours sur les premiers extraits de Mandat de Dépôt laissent espérer un nouveau redimensionnement vers le haut pour Niaks. Dans sa quatrième année de carrière, il doit désormais négocier un tournant décisif. Cumulant à la fois une longue expérience ( ses premiers freestyles ont plus de 15 ans) et l’énergie d’un artiste qui n’a pas encore explosé définitivement, il est précisément dans la bonne dynamique pour concrétiser sa montée en puissance avec un premier album. Après la commission rogatoire et la comparution immédiate, espérons que le mandat de dépôt soit la dernière étape avant la lumière.