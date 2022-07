Nicki Minaj crée le chaos dans les rues de Londres

Les fans de Nicki Minaj ont envahi un café local londonien, le Koko, le lendemain d'un live Instagram où Nicki annonçait sa visite, dans le but de rencontrer ses fans.

Elle a fait plus que les rencontrer, car cette visite surprise est devenue un enfer pour la police londonienne qui essayait tant bien que mal de préserver non seulement le calme mais aussi la sécurité car on sait à quel point les mouvements de foule peuvent virer au drame. Le rendez-vous devant le café londonien était initialement prévu à midi, mais la rue étant déjà bondée bien avant l'heure, Nicki a repoussé à 14h le "meet and greet" après avoir dit "Avoir besoin de plus de place", ne s'attendant pas à ce que son public soit aussi ponctuel.

Nicki Minaj a même menacé ses fans de quitter les lieux si ils ne se calmaient pas

Après sa performance dimanche soir au Wireless Festival au Finsbury Park en Angleterre, la Barbie préférée des US avait quelques heures avant de rentrer au pays, et voulait donc rencontrer ses barbz les plus fidèles, mais en voyant la cohue générale, celle-ci a perdu patience. En effet de nombreuses vidéos sont sorties montrant Nicki Minaj s'énervant sur ses fans en leur disant "Si vous continuez, je pars ! Je quitte les lieux si vous continuez !!". On la voit même assener un léger coup sur une fan qui voulait probablement s'approcher de trop près de la Queen.

Les barbz de Nicki sont connus pour être extrêmement virulents quand il s'agit de leur rapeuse de coeur

Ce n'est pas la première fois que Nicki nous montre la puissance de son influence sur ses fans, qui la défendent souvent coûte que coûte. Il y avait la fois où elle avait besoin d'un accord pour utiliser un sample de la chanteuse Tracy Chapman par exemple, Tracy n'avait pas répondu, et Nicki avait donc du repousser la sortie de son album d'une semaine. Chose qui n'avait pas du tout plu à ses fans qui avaient envahi les réseaux sociaux de la chanteuse, la suppliant voir même la menaçant de donner son "ok" à Nicki Minaj. Tracy Chapman avait même tweeté disant que ce n'était "pas un comportement acceptable."

La Queen, malgré la cohue est très fière de sa communauté et même posté une vidéo sur son Instagram, montrant à toute sa concu qu'elle reste une des queens du rap game.