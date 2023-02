Nicki Minaj est la meilleure rappeuse de tous les temps (et c'est mérité)

Nicki Minaj est encore, incontestablement, la reine de ce rap game. La protégée de Lil Wayne a fait du rap son domaine de prédilection et prouvé à tous les fans qu'une femme pouvait aussi se placer au sommet de ce genre. Qui plus est, à une époque, où les Mc's féminines ne couraient vraiment pas les rues. Près de 20 ans après ses débuts, elle reste toujours aussi populaire. Même si elle reste discrète et profite de sa vie de famille, chacune de ses apparitions fait le buzz et rappelle qui est vraiment Nicki The Boss.

Une icône

L'impact de Nicki Minaj est tellement immense qu'il est difficilement mesurable. Elle a inspiré toute une génération de rappeuses, et l'héritage de son influence se mesure encore aujourd'hui, avec la vague d'artistes émergentes qui s'installe. La bad bitch originelle a su créer son propre style pour parvenir au top, personne ne peut le débattre.

On a très hate de découvrir son prochain album. Elle avait déclaré qu'elle était certaine de son succès car elle "retournait aux sources du hip-hop"