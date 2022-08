Nicki Minaj : le tueur de son père condamné à seulement 1 an de prison

Nous savons enfin la peine de Charles Polevich, le tueur du père Nicki Minaj. Après avoir plaidé coupable pour délit de fuite et falsification de preuves, l’auteur du crime a été condamné à 1 an de prison ainsi qu’une amende de 5 000$ et une suspension de permis de 6 mois.

Pour rappel, le 12 février 2021 Charles Polevich a percuté Robert Maraj alors qu'il se promenait à Long Island, avant de prendre la fuite sans appeler les services de secours. Le père de la rappeuse succombera de ses blessures le lendemain à l'âge de 64 ans.

Une peine trop légère pour la famille

Bien que Polevich ait plaidé coupable, plusieurs personnes ont été bouleversé de la sanction placée sur ce dernier. À commencer par Carol Maraj, mère de Nicki Minaj et veuve de Robert, accablée par la peine alors qu’elle estime que Charles Polevich a laissé son mari "comme un chien dans la rue". On imagine que c’est aussi un bouleversement pour Nicki Minaj qui s’était tristement exprimé sur le décès de son père :

"Je peux dire que cela a été la perte la plus dévastatrice de ma vie."

Une véritable claque pour la famille mais aussi pour les procureurs qui jugent également la sanction beaucoup trop légère.

Mais aussi pour les procureurs

Effectivement, Polevich risquait jusqu’à 7 ans de prison mais les procureurs ont requis entre 1 et 3 ans. Brendan Brosh, le porte-parole du bureau du procureur du comté de Nassau, s'est exprimé et a affirmé que ces procureurs ont jugé la décision trop légère au vu de l’incident. Cependant, le juge du comté de Nassau, Howard Sturim, a déclaré que la peine ne pourrait excéder 1 an d'emprisonnement après que le tueur ait plaidé coupable.