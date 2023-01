Nike attaque la marque Bape en justice pour contrefaçon

BAPE qui copie Nike : une histoire qui date

Depuis des années, tout le monde (ou presque) se posait la question de savoir pourquoi le géant américain Nike ne poursuivait pas en justice la marque japonaise BAPE. En effet la marque nipponne a designé et mis en vente des modèles de sneakers très ressemblants à ceux des paires iconiques de la marque au swoosh comme la Bapesta similaire aux Air Force 1, les Air Jordan 1 (Court STA) ou encore les Dunk Low (SK8 Sta).

Pour comparer les designs, voici le tableau présenté au tribunal fédéral comparant les designs des deux marques :

Nike VS Bape

Nike passe à l'attaque

Comme le rapporte le Site de la Sneaker , au niveau de leur passif judiciaire les deux marques se sont rencontrées en 2009 pour discuter du copyright de la fameuse AF1. BAPE s’est ainsi engagé à réduire ses activités aux États-Unis en fermant la plupart de ses magasins et à repenser le design de la BAPE STA (chose faite en 2016).

Mais à ce jour pour Nike : "le plagiat de BAPE est inacceptable et l'a toujours été, et parce que les infractions de BAPE se sont récemment développées et deviennent un danger important pour les droits de Nike, Nike doit agir maintenant". Le danger est dû à l'augmentation de volume de production de l'entreprise japonaise.

Pour palier à ce danger et aux pertes subies avec les contrefaçons de ses modèles, Nike réclame que Bape retire ses modèles de la vente et attend une somme d'argent non spécifiée pour les dommages subis.