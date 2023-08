Ninho : fin de cycle ou pause pour mieux revenir ?

Studio-showcase-tournée, une routine pesante

Après avoir roulé sur l’industrie de la musique ces six dernières années, Ninho a annoncé récemment vouloir marquer une pause et prendre le temps de vivre un peu. Extraite de la fameuse interview dans l’émission Le Code supprimée à la demande de l’artiste peu après sa mise en ligne, cette déclaration ouvre la voie à une réflexion plus large sur le rythme de vie des artistes. Ninho exprime d’ailleurs très clairement la lassitude provoquée par son mode de vie : “Depuis mes 18 ans je suis au studio, en showcase, en tournée. Ça, c’est ma vie. On repart encore, on repart encore”.

Évidemment, il serait indécent de plaindre un garçon qui vit de sa passion et gagne des millions d’euros. Certains sont à l’usine ou enfermés dans un bureau depuis leurs 18 ans, et n’ont pas la possibilité de dire stop “pour voir d’autres pays, vivre un peu, faire d’autres choses”. Les questions à se poser sont ailleurs. Comment un artiste peut-il rester inspiré et imaginatif s’il ne voit du monde que les studios, les salles de concert, et les autocars de tournée ? Dans le rap, en particulier, il est nécessaire de vivre, d’expérimenter, et d’observer, afin de donner de la substance à ses textes.

Au-delà d’une routine “studio-showcase-tournée” qui a fini par peser sur le moral et la motivation d’un jeune homme qui a fêté ses 27 ans en avril, ce mode de vie pas franchement excitant lui fait surtout courir le risque de tomber en panne artistique. La création musicale a besoin d’être alimentée par des évènements vécus, des émotions ressenties, des difficultés éprouvées. Sans prendre le temps de vivre entre deux albums, dans quoi puiser l’inspiration ?

Déjà affirmée par d’autres rappeurs avant lui (Damso, SCH), cette nécessité de marquer une pause pour mieux revenir est d’autant plus compréhensible chez Ninho, qui a beaucoup moins de palliatifs face au risque de page blanche. Damso ou Vald peuvent s’appuyer sur des high-concepts (Amnésie, Une âme pour deux ; Bonjour, Eurotrap, Selfie), SCH ou Laylow sur leurs univers fictifs (Julius, Mr Anderson), PNL ou Orelsan sur l’introspection ... C’est plus compliqué pour l’auteur de Destin, qui a trouvé la bonne formule sans avoir besoin de miser sur l’émotion, s’aventurer sur le terrain du storytelling, ni s’éloigner trop loin de sa zone de confort.

La pression des sommets

Numéro 1 des charts avec chacun de ses albums, Ninho a cumulé tellement de records depuis une demi-douzaine d’années qu’il devient fastidieux de les énumérer. Avec près de 3 millions d’albums vendus, 300 singles certifiés, dont 50 disques de diamant, ses chiffres sont tellement vertigineux qu’ils n’ont même plus vraiment de sens. Là où le single de diamant constitue un graal absolu pour la majorité des rappeurs français, N.I en reçoit quasiment un par mois depuis 5 ans. Comment apprécier à sa juste valeur une telle récompense quand elle est banalisée à ce point ?

Cette normalisation de résultats spectaculaires a des effets contradictoires : d’un côté, elle fait perdre de leur saveur à de véritables exploits ; de l’autre, elle contribue au développement d’une énorme pression autour de l’artiste. Ninho a tellement habitué tout le monde à réaliser des scores énormes que la première semaine à 37.000 ventes de l’album N.I a été vécue comme une petite déception. Le rappeur a même pris le temps de se justifier au sujet de ces résultats, expliquant au micro de l’émission Légende Urbaine que “les chiffres n’étaient pas comme on pouvait l’imaginer”, imputant cette réception visiblement mitigée aux différents évènements médiatiques malheureux survenus au cours de la semaine de sortie de l’album.

Quand on en arrive à considérer une première semaine à quasiment 40K comme un semi-échec, c’est que les attentes sont devenues trop fortes pour être gérables sereinement. Ce qui est originellement de l’ordre de l’improbable (faire certifier toute une tracklist, transformer un feat avec un artiste méconnu en single de diamant, vendre un demi-million d’exemplaires par album) est devenu une obligation pour Ninho. Face à cet impératif de résultats, la notion de plaisir créatif finit par perdre son sens. Comment se plonger passionnément dans l’écriture d’un album quand on sait par avance que le seul critère réellement pris en compte pour juger de la réussite du projet sera l’accroche ou non d’un disque d’or en première semaine ?

Marquer une pause pour mieux revenir ?

Dans ce contexte, le retrait artistique de Ninho a du sens pour de nombreuses raisons. D’abord, il lui permet de prendre du recul sur son propre mode de vie, de recharger ses batteries, et de retrouver l’inspiration. Ensuite, il lui sert de soupape de sécurité pour évacuer autant que possible toute forme de pression. Chiffres de vente, certifications, image publique : Ninho vit constamment avec des attentes extrêmement hautes.

S’il n’a jamais raté la marche jusqu’ici, le risque de chute existe. Il ne redescendra pas de plusieurs étages du jour au lendemain, mais continuer à réaliser de tels scores pendant une si longue période est de plus en plus difficile chaque année. Les chiffres de l’album N.I le prouvent : s’ils restent énormes, ils affichent pour la première fois une baisse en comparaison avec le projet précédent.

Enfin, la dernière raison est plus pragmatique. En marquant une pause, et en s’éloignant quelques temps des radars médiatiques, Ninho va inévitablement créer une attente. La stratégie, déjà appliquée par Nekfeu, PNL ou Damso, a des avantages évidents, puisqu’elle transforme chaque sortie d’album en véritable évènement. À l’heure de l’hyperproductivité des rappeurs et de l’hyperconsommation de musique de la part des auditeurs, disparaître pour mieux revenir est l’un des meilleurs moyens de sortir la tête de la mêlée. Six ans après son premier album et 300 certifications plus tard, Ninho doit inévitablement ralentir le rythme s’il souhaite rempiler pour une autre demi-douzaine d’années de carrière et s’il ambitionne de décrocher de nouveaux records.