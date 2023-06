Ninho : Quels records lui reste-t-il à accrocher ?

Deux ans après Jefe, Ninho est de retour avec N.I, un album qui devrait encore une fois monopoliser le sommet des charts, obtenir une certification pour chaque piste de sa tracklist, et s’installer durablement dans les playlists de centaines de milliers d’auditeurs. Déjà détenteur de plusieurs records, Ninho pourrait en faire tomber de nouveaux, et asseoir un peu plus sa position de prétendant au trône du rap français.

Plus grand nombre de certifications, plus grand nombre de singles de diamant , premier rappeur à faire certifier 100% des pistes sur au moins 4 projets différents … l’auteur de Destin aligne les performances et fait régulièrement les gros titres des médias rap avec des chiffres qui n’ont plus aucun sens (bientôt 300 singles certifiés en moins de dix ans). Sur la scène rap, il n’est cependant pas le seul à exploser les compteurs, et plusieurs records restent encore hors de portée pour lui.

Le plus gros démarrage en première semaine

Record actuel : Orelsan - Civilisation, avec 138.929 ventes

Record de Ninho : 66.685 ventes (Jefe, 2021)

Ninho a toujours réalisé de gros démarrages, allant régulièrement se positionner à proximité du seuil des 50.000 exemplaires : 45.280 avec Comme Prévu, 41645 avec M.I.L.S 3, 50120 avec Destin, etc. Son meilleur score personnel reste impressionnant, et le place parmi dans la catégorie des très gros vendeurs, ceux capables d'aller chercher le disque d'or en première semaine. Il reste cependant assez éloigné des plus gros scoreurs comme PNL ou Orelsan.

Ceux-ci sont capables de créer l'évènement à chaque sortie d'album, et de toucher un public extrêmement large en piquant la curiosité du plus grand nombre. Leurs scores à six chiffres s'expliquent aussi par un marketing plus engagé, avec notamment beaucoup de ventes physiques. Il est donc difficile d'imaginer qu'il puisse faire tomber le record d'Orelsan en cumulant 140.000 ventes en 7 jours, d'autant qu'il a tendance à miser sur la longue durée de vie de ses albums plutôt que sur des démarrages historiques.

Le plus d'albums / Le plus de morceaux

Détenteur actuel : Jul, 30 projets et 893 titres (approximativement)

Le score de Ninho : 10 projets dont 4 albums, environ 350 morceaux

Très productif pendant ses premières années de carrière, Ninho a progressivement ralenti le rythme, pour adopter la stratégie de la majorité des têtes d'affiche : laisser s'écouler au moins 18 mois entre chaque projet, afin de susciter l'attente chez les auditeurs. Jul est l'exception qui confirme la règle, et grâce à son énorme productivité depuis 10 ans, le marseillais s'est adjugé les records du plus grand nombre d'albums, du plus grand nombre de morceaux, mais aussi, grâce à sa casquette de beatmaker, du plus grand nombre de productions.

Il s'agit donc d'un record que Ninho n'ira pas chercher, tout simplement car il ne s'agit pas de sa stratégie. De plus, Jul continue sur un rythme effréné et ne semble pas prêt de s'arrêter. Même en publiant 4 nouveaux projets par an, Ninho n'aurait pas le temps de rattraper son retard face à un concurrent qui continue d'avancer à pleine vitesse, et qui pourrait tranquillement atteindre la barre des 100 projets publiés si on lui laisse encore 20 ans.

Le plus grand nombre de vues sur un clip

Détenteur actuel : En duo, Soolking feat Dhurata Dora - Zëmer (786 millions) et en solo, Lalgerino - Les menottes (725 millions)

Record de Ninho : 175 millions en feat (Air Max avec Rim’K) et 125 millions en solo (Mamacita)

Là encore, il s’agit d’un record très difficile à aller chercher, d’autant que le public de Ninho est très majoritairement français. Pour atteindre plus de 700 millions de vues, il faut espérer un gros succès international, ce que le rappeur n’a jamais connu jusqu’ici. Les invités de l’album N.I pourraient peut-être l’aider à franchir ce cap et à toucher des auditeurs dans le monde entier : la présence de Lil Baby, Central Cee, Ayra Starr et Omah Lay va inévitablement piquer la curiosité d’auditeurs à l’étranger, et pourquoi pas offrir à l’un de ces featurings une grosse audience. Pour espérer aller chercher Soolking et L’Algerino, il faudra donc clipper le bon morceau au bon moment, et espérer qu’il se transforme en tube de l’été dans plusieurs pays.

Le titre rap resté le plus longtemps numéro 1

Détenteur actuel : Manau, 12 semaines avec La tribu de Dana

Record de Ninho : Jefe, 6 semaines consécutives, ou 9 semaines non-consécutives

C’est peut-être le record le plus prenable de la liste, puisqu’il a failli tomber deux fois ces dernières années. En 2020, Bande Organisée est en effet resté numéro 1 pendant 11 semaines consécutives, avant de descendre à la troisième place. Réitérer un succès aussi spectaculaire que celui des marseillais n’est pas chose aisée, mais Gazo y est parvenu : 11 semaines également en 2022, avant de tomber à la deuxième place en 12ème semaine, et de reprendre la tête des classements pendant les deux semaines suivantes. Rageant.

On garde espoir, quelqu’un finira bien par faire tomber Manau, mais l’évolution des modes de consommation de la musique n’aide pas les rappeurs à conserver une place au sommet pendant des mois : de nouveaux projets sortent chaque semaine, et un gros single peut facilement accrocher le top 1 en première semaine, avant de retomber en 10ème position 7 jours plus tard. Ninho reste l’un des candidats à ce record, d’autant qu’il a déjà prouvé à plusieurs reprises (Lettre à une femme, Jefe) qu’il n’avait pas besoin d’un format single pour réaliser d’énormes chiffres.

le plus gros vendeur du rap français

Détenteur actuel : Jul, quasiment 6 millions

Score de Ninho : 2,7 millions

Encore un record qui appartient à Jul, et qui paraît inatteignable, tant le marseillais continue à repousser ses propres limites. Avec un million d’albums vendus en 2022, il a fait gonfler encore un peu plus son score total, et dépasse désormais très largement ses poursuivants. Ninho fait partie de ceux qui pourraient, en théorie, contester sa domination, d’autant qu’il réalise en moyenne de plus gros chiffres de ventes que Jul, notamment parce que ses albums ont une durée d’exploitation supérieure. Cependant, tant que le marseillais n’arrête pas de produire 2, 3 ou 4 projets par an, et d’être aussi suivi par sa fan-base, il devrait continuer de creuser l’écart. Même en cas de disque de diamant avec N.I, le total de Ninho atteindrait seulement la moitié de celui de Jul.