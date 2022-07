Niska réagit à un ancien clip de Fresh La Peufra

Après avoir pris récemment la première place du Top Spotify , Fresh la Peufra, grand gagnant de l'émission Nouvelle École , est sur tous les fronts. Et récemment, c'est Niska qui a commenté un des anciens projets du rappeur.

Fresh la Peufra, récent vainqueur de Nouvelle école a délivré ce 1er juillet son premier projet. Un EP de 5 titres sur lequel le rappeur originaire de Liège compte bien s'appuyer pour continuer à surfer sur son succès actuel. En effet, avec son titre Chop, celui qui lui a permis de remporter la finale du show Netflix, Fresh la Peufra a été numéro 1 sur Spotify et a atteint, en une semaine, 4 millions de streams sur la plateforme musicale.

La comparaison Fresh-Niska a ses limites

La carrière du nouveau gagnant de Nouvelle Ecole est donc en train d'exploser, et les titres du rappeur sont dans toutes les oreilles. Niska , jury de l'émission aux côtés de Shay et SCH , a apparemment aussi pris le temps d'aller streamer les anciens projets de Fresh. Et apparemment, il s'est bien amusé : le Charo a pris le temps de faire une photo d'un des anciens clips de La Peufra, révélant qu'ils avaient alors le même chapeau.

Une remarque qui peut paraître anodine, mais qui peut aussi être une manière de souligner, de la part de Niska, l'importance de son influence sur le récent gagnant de l'émission. De fait, la victoire de Fresh ne s'est pas faite sans que le jury lui fasse remarquer que son flow était sur le même créneau que celui de Niska, et qu'il fallait qu'il s'en distingue.

Il n'empêche que Fresh, récemment validé par Damso, a désormais son style bien à lui et sans doute de beaux jours qui l'attendent.