Nos attentes sur la sortie de la "Saboteur Mixtape Vol.1"

Ca fait des années qu'on attendait ça ! On aura enfin le droit à un projet composé par les membres de Saboteur Records. Deen Burbigo l'a annoncé, la Saboteur Mixtape Vol.1 sera disponible le 7 octobre. De quoi nous laisser le temps de nous remettre de nos émotions après la sortie du premier extrait Saboteur Gang, et de s'imaginer à quoi ressemblera la mixtape.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du kickage et encore du kickage

Il faut être honnête, dans le roster Saboteur beaucoup sont des cracheurs de feu. Et pour ceux qui en avaient encore des doutes, la combinaison Deen Burbigo, Eff Gee, Esso Luxueux et Ratu$ du premier extrait a de quoi remettre les idées au clair. On espère pour la suite que cette sale manie de vouloir froisser absolument toutes les prods persistera et qu'on aura le droit à un déluge de technicité. On devrait pouvoir compter sur les Saboteurs, eux qui ont fait du kickage leur job.

Publicité

"Tous mes problèmes, j'les fais disparaître en trouvant des mots qui finissent pareil" - Deen Burbigo

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Des collaborations

On sait que chez eux, le rap c'est une histoire de partage et de famille. Ils ont pour la plupart commencé en groupe, que ce soit avec L'Entourage ou même le S-Crew et sont régulièrement invités sur les projets de leurs collègues. Récemment, Ratu$ a dévoilé son projet commun avec Edge, EN LESSGUILL, dans lequel on a aussi pu retrouver Deen Burbigo. Il ne serait donc pas étonnant qu'Edge soit invité, ou même d'autres rappeurs proches du cercle tels qu'Alpha Wann, Nekfeu. Ces derniers étaient d'ailleurs présents à la Saboteur Party en mars pour interpréter leur titre aaa.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Tant que l'on parle de Saboteur Party, comment ne pas penser qu'une de ces soirées sera organisée à l'occasion de la sortie de la Saboteur Mixtape Vol.1 ? A la rédac' on s'est fait cette idée, et on est visiblement pas les seuls :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Du merchandising de qualité

Dire que tout ce que ces gars font est extrêmement léché, ne serait pas mentir. Effectivement, que ce soit les couplets, les clips ou encore leurs soirées, tout est travaillé avec précision. C'est une des raisons pour laquelle on veut vraiment avoir un merch Saboteur. Ca tombe bien puisqu'on a pu voir dans le dernier clip à quoi ressemble une des pièces du "Saboteur Equipement" : un t-shirt à manche longue noir, simple mais très efficace. Ca nous plait beaucoup alors on voudrait une date s'il vous plaît !

Capture clip "Saboteur gang"

Deen Burbigo l'a annoncé, cette mixtape marquera le début d'une année pleine pour les Saboteurs avec en prévision : le premier album (enfin) d'Esso Luxueux, le 3ème volet de Tout Travail Mérite Salaire de Ratu$, la suite de l'album OG SAN pour le Bigo et sûrement un nouveau projet d'Eff Gee. Bref attachez vos ceintures 2022/2023 c'est pour les saboteurs, les vrais.