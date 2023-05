Nos favoris pour le GP Explorer 2 (en toute objectivité)

Le GP Explorer, la course de F4 la plus suivie sur twitch, aura lieu le 9 septembre 2023. Parmi les participants, il y a 24 pilotes dont 12 nouveaux et 3 coureurs mystères. Après avoir visionné tous les vlogs de chaque participant, j'ai acquis suffisamment de connaissance pour vous partager un pronostic réaliste de cette deuxième édition.

Celle qui va soulever la coupe

Bon parmi tous les nouveaux, j’ai bien l’impression qu’une pilote sort du lot et risque vraiment de la gagner cette course…

Publicité

AnaOnAir est ambassadrice pour la branche e-sport d’Alpine, elle est aussi créatrice de contenu sur internet. Elle baigne dans le secteur du sport auto depuis très longtemps, on l'a d'ailleurs déjà vu performer comme jamais sur les circuits où nos pilotes s'entraînent. Anastasia n’en est pas à son premier GP Explore : elle était chroniqueuse en plateau sur la première édition aux côtés de Théodort, Romain Monti et Doigby. Selon Squeezie, Ana est la meilleure pilote parmi les nouveaux et pourrait même avoir quelques anciens dans son rétroviseur.

Le pilote qui va choquer tout le monde

Bon… On a déjà la gagnante de la course, qui donc sera sur la deuxième marche du podium ?

Il nous fait rire depuis deux ans sur Zen, Maxime Biaggi monte pour la première fois dans une F4 et pour avoir vu son regard en montant dans sa monoplace, je peux vous assurer qu'il a plus d'un tour dans son sac. D'autant plus qu'il est l'homonyme d'une légende de Moto GP, le grand Max Biaggi.

Dans le live d’annonce du GP, Squeezie (ai-je vraiment besoin de le présenter ?) a confié être surpris par son niveau qui s’explique aussi par son passé. Moi aussi au début j'étais pas méga confiant sur ses performances en piste, puis en voyant son vlog, je suis passé du rire à l’étonnement, j’ai littéralement pleuré sur le poulet

Ils auraient jamais dû m'inviter... (GP Explorer 2)

Bref, Maxime est une grosse surprise qui va très certainement nous en mettre plein la vue.

En parlant de vue, venez on parle esthétique le temps d’un paragraphe ?

La plus belle voiture du paddock

En vrai, je n’ai vu aucune voiture du GP… Sauf la notre. Vous imaginez ? le vert #5DFFA6 avec notre logo projeté à 220km/h sur le circuit le plus iconique de France ? Bah c’est tout bonnement un plaisir visuel, je dirais même du miel pour nos yeux.. Et vous savez quoi ? Je ne suis absolument pas objectif quand je vous dis ça puis ce que c’est mon travail à plein temps.

Voilà, merci d'avoir lu mes prédictions concernant mes chouchous pour ce GP (je suis complètement fermé au débat de toute façon). Retrouvez le GP Explorer le 9 septembre prochain et en attendant vous pouvez suivre les vlogs de l’écurie gagnante sur les chaînes de Ana et de Maxime .