"Nouvelle Ecole" : Fresh la Peufra toujours numéro 1 des ventes avec "Chop"

Après une première saison on fire sur Netflix, Nouvelle Ecole était LA compétition de rap à ne pas manquer cette année. Basée sur l'émission Rythm & Flow où les jurys n'étaient autre que Cardi B, Chance the Rapper et TI, la version française a fait honneur à notre rap game francophone avec des jurys bien à nous : Shay, Niska et SCH, mais aussi des freestyles, des clips exclusifs, des battles et des featurings de folie (Naza, Gradur, Zola, Hamza).

Aujourd'hui c'est Fresh La Peufra , le vainqueur de l'émission et de la récompense de 100 000 euros qui choque tout le monde.

"Chop", le carton du moment

Encore numéro 1 des ventes pour la deuxième semaine consécutive, après avoir été invité par SCH à performer au Festival Les Ardentes (festival auquel ont été vus également d'autres candidats de l'émission tels que Houssbad ou encore B.B Jacques) le buzz continue et le rappeur Liégois se laisse porter par la vague tout en gérant très bien sa notoriété soudaine.

"Tout va tellement vite que j'ai pas le temps de réaliser ce qui se passe... Mon EP 5 titres "Bientôt à l'abri" est disponible partout, dont Drama Queen qui est présent dans le TOP en Belgique ainsi qu'en France, et CHOP qui lui est classé numéro 1 au #TOPStreaming de la semaine. (...) Tout ce qui se passe est incroyable et c'est grâce à vous si j'en suis là ! Respect l'équipe tout se passe bien mais c'est pas encore l'heure de fêter !"

Mais malgré un nouvel EP, des lives, une carrière en essor total grâce au buzz de l'émission qui est sans précédent, le rappeur garde les pieds sur terre en répétant le hashtag #PasEncoreLheureDeFeter. Comme si il savait qu'un succès aussi soudain pouvait être éphémère.

Et toi est-ce-que tu penses que la fièvre Fresh la Peufra va durer ?